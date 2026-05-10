Pedro Monreal advierte sobre una posible caída del PIB cubano de al menos 15 % en 2026

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El economista cubano Pedro Monreal alertó que la economía de la isla podría sufrir en 2026 una contracción de al menos 15 % del producto interior bruto (PIB), en un escenario marcado por inflación persistente, escasez de divisas y una crisis energética que considera incompatible con el actual programa económico del régimen.

El detonante del análisis fue el dato oficial de la ONEI sobre el IPC de abril de 2026: la variación acumulada del índice de precios al consumidor de enero a marzo alcanzó el 7,18 %, superando por primera vez en 2026 el acumulado del mismo período de 2025, que fue de 6,56 %.

"¿Estanflación desencadenada?: Por primera vez en lo que va de año el aumento acumulado de precios al consumidor en Cuba (7,18 %) es mayor que el acumulado en igual período de 2025 (6,56 %). Combinado con el desplome del PIB indicaría una estanflación incontenible", escribió Monreal en un hilo de publicaciones en X.

La estanflación describe una situación en la que la economía se contrae al mismo tiempo que los precios suben y los salarios pierden valor: los cubanos producen menos, pagan más y cobran lo mismo.

El experto señala que la eventual caída del PIB en 2026 que, como mínimo pudiera ser de 15%, se combinaría con una fuerte subida de precios que además de derrumbar la economía y destruir el bienestar social, entorpecería la política económica.

"Si algo parece quedar claro al comenzar el quinto mes de 2026 es la absoluta irrelevancia del pregonado 'Programa Económico Social del Gobierno 2026'. Pudiera engavetarse sin consecuencia práctica alguna", sentenció.

En su opinión, la situación pudiera ser incluso peor, dada la poca confiabilidad que le merecen los datos oficiales del gobierno en materia económica.

"Una eventual estabilización macroeconómica a corto plazo en Cuba -en la que la reducción de la inflación es un indicador clave- es inviable sin un rediseño del esquema de inserción internacional y eso pasa por una negociación con EE.UU.", recalcó.

Una caída del PIB del 15 % igualaría el peor año del Período Especial: 1993, cuando la economía cubana se contrajo un 14,9 %.

Monreal advierte que la crisis actual es más intratable que la de aquella época, porque se acumula sobre una deuda externa impagable y la ausencia de reformas estructurales. La contracción acumulada desde 2019 ya alcanza el 23 % según estimaciones independientes.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5 % en 2026, la peor de América Latina, mientras que The Economist Intelligence Unit estima una contracción del 7,2 %.

El experto cubano considera que ambas proyecciones se quedan cortas. El propio gobierno había proyectado un crecimiento del 1 %, cifra que ningún organismo independiente respalda.

Monreal ha calificado el programa económico oficial de "irrelevancia absoluta" por no abordar la crisis estructural: un déficit fiscal de 74,500 millones de pesos cubanos, inflación persistente y una crisis energética sin solución a la vista.

El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa admitió que "con 6,000 pesos no se puede vivir por los precios altos", mientras el salario medio ronda esa cifra mensual -unos 12 euros al cambio informal- frente a un costo de vida estimado entre 25,000 y 50,000 pesos.

La crisis energética agrava el cuadro. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo pero produce solo 40,000. La captura de Nicolás Maduro en enero cortó el suministro venezolano, y el único alivio -un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado en marzo- ya estaba agotado para mayo. Los apagones superan las 24 horas seguidas en varias provincias.

Monreal incorpora además una dimensión geopolítica: la estabilización económica de Cuba dependería en gran medida de un acuerdo con Washington.

Sin embargo, Díaz-Canel declaró el 22 de abril que "si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación", mientras el régimen enfrenta nuevas sanciones estadounidenses impuestas el 1 de mayo.

Cuba ocupa el último lugar en el índice de gestión macroeconómica de 27 países de América Latina y el Caribe según la CEPAL, y el deterioro social acumulado desde 2020 no tiene precedente desde el Período Especial. Monreal advierte que, sin reformas estructurales reales y sin un entendimiento con Estados Unidos, el modelo económico del régimen ha llegado a su límite.