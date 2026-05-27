"La transición en Cuba ya empezó el 3 de enero": Experto explica la realidad

Roberto Fernández Rizo, cubano experto en consultoría y desarrollo de proyectos radicado en Colombia, afirma en entrevista para CiberCuba que la transición en Cuba ya comenzó el 3 de enero pasado, cuando se rompió la dependencia económica del régimen respecto a Venezuela.
Su argumento parte de una definición deliberadamente sencilla: "¿A qué le llaman a la gente transición a esa palabra? Es transitar de un tiempo, un espacio a otro. Es solamente eso, no es una palabra tan técnica ni tan ideológica".
Para Fernández Rizo, el detonante fue concreto: la captura de Nicolás Maduro por la DEA, que interrumpió abruptamente el flujo de petróleo venezolano hacia la Isla.
Cuba dependía de Venezuela para unos 26,500 barriles diarios de crudo y combustibles, aproximadamente un tercio de sus necesidades energéticas, en un esquema que financiaba tanto la economía formal como los circuitos informales del régimen.
"Cuba vivía de Venezuela en su estructura principal, por ahí le entraba todo, lo legal y lo ilegal. Si tú rompes eso, ya comienza una transición", explicó.
Sobre si el régimen es consciente de este proceso, Fernández Rizo no tiene dudas: "Sí, claro, porque son conscientes y por sus respuestas. Lo que pasa es que todo está en una oscuridad, no hay transparencia, no hay comunicaciones oficiales, excepto algunas".
Describe la situación del régimen como un "sándwich": "Están adentro entre los dos panes, el que por un lado es la presión del gobierno de Estados Unidos y por otro lado el pueblo cubano que lo tiene ahí".
Sin embargo, reconoce que el panorama "ha cambiado mucho y no ha cambiado nada", porque persiste lo que él llama un impás, en el que la diáspora cubana permanece al margen de las decisiones reales.
"Nosotros no estamos, estamos en el palco. ¿Quiénes están jugando? El gobierno, el régimen, el grupito y el gobierno de Estados Unidos", señaló.
Ante esa realidad, su llamado es a la preparación activa: "Los cubanos, que debemos ser 14 o 15 millones con nuestros descendientes ya en todo el mundo, somos los que tenemos que estar preparados para ese grupito que son los que están decidiendo por nosotros".
Fernández Rizo defiende que esa preparación debe ser visible y organizada: "Por eso yo estoy de acuerdo que la gente haga partidos, la gente haga propuestas, movimientos, entiende que se deje ver y planteen las ideas. No hay otra".
El experto también ha elaborado un borrador de Constitución para la transición basado en cuatro premisas: seguridad jurídica, estabilidad política, propiedad privada e incentivos correctos, fundamentado en el liberalismo clásico y la escuela austriaca de economía.
En ese marco, sostiene que la reconstrucción de Cuba debe partir de la eliminación total del sistema actual, incluyendo la privatización o auditoría de GAESA, el conglomerado militar que controla turismo, comercio, remesas, puertos y finanzas del país.
El debate sobre cómo financiar esa reconstrucción también avanza: empresarios del exilio cubano han comprometido 35 mil millones de dólares para invertir en Cuba, condicionados a cambios políticos e institucionales.
Preguntas frecuentes sobre la transición política en Cuba y su situación actual
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo comenzó la transición política en Cuba según el experto Roberto Fernández Rizo?
La transición política en Cuba comenzó el 3 de enero de 2026, según Roberto Fernández Rizo, debido a la captura de Nicolás Maduro y la interrupción del flujo de petróleo venezolano hacia Cuba.
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¿Cuál es el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la economía cubana?
La captura de Nicolás Maduro marcó el fin del subsidio petrolero venezolano a Cuba, desestabilizando significativamente la economía cubana, que dependía en gran medida del crudo venezolano para satisfacer sus necesidades energéticas.
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¿Qué condiciones exigen los empresarios del exilio cubano para invertir en Cuba?
Los empresarios del exilio cubano han comprometido 35 mil millones de dólares para invertir en Cuba, pero exigen seguridad jurídica, una transición real hacia la democracia y un marco legal transparente para proteger sus inversiones.
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¿Cómo afecta la presión internacional al régimen cubano?
La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, afecta al régimen cubano mediante sanciones económicas y restricciones energéticas, lo que agrava la crisis económica y energética en la isla y podría precipitar cambios políticos.
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¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la posible transición cubana?
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba juegan un papel crucial en cualquier transición, ya que controlan gran parte de la economía y tienen presencia territorial significativa, pudiendo actuar como garantes del orden y facilitadores del diálogo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.