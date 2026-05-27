«Varadero no es esto, asere»: Youtubers muestran un turismo apagado en el principal balneario de Cuba

Dos creadores de contenido cubanos recorrieron Varadero recientemente y documentaron un panorama que los sacudió a ellos tanto como a sus miles de seguidores: calles vacías, atracciones fuera de servicio y una ausencia casi total de visitantes en lo que fue durante décadas el balneario más vibrante del Caribe.

El canal de YouTube JAVI and ZAMI publicó el martes el video titulado «Esto no es Varadero asere», de casi 21 minutos, en el que los dos creadores recorren a pie los principales puntos del destino y contrastan sus recuerdos de infancia con la realidad que encontraron.

«Durante toda mi vida venir a Varadero fue una felicidad enorme. Era como el paraíso. Había ruido, había movimiento, había gente, había alegría. Y ahora llevamos dos días aquí explorando de punta a punta y lo que se siente es silencio, pero no silencio de paz, de relax, silencio como de que falta algo, falta vida», dijo Javi al inicio del recorrido.

El contraste con el pasado aparece en cada esquina del video.

El parqueo principal frente al complejo Todo en Uno, que antes «no cabía ni una guagua, no cabía un carro» un sábado de mayo, tenía una sola guagua el domingo de su visita.

Los carritos locos del parque de atracciones estaban fuera de servicio. La montaña rusa funcionaba, pero el operador advirtió que no podía montarla una sola persona por riesgo de apagón. El trencito del Parque Josone estaba roto. La piscina del mismo parque tenía agua pero estaba sucia y sin funcionar. Los avestruces del Parque Los Enamorados habían desaparecido.

El bulevar, uno de los puntos de mayor ambiente nocturno, no llegaba a 50 personas en total durante el recorrido del sábado. El centro comercial, el domingo por la mañana, no tenía «ni cinco personas».

«Hay oferta porque todos estos lugares están abiertos, todos con servicio de bebida, de comida, los precios no están mal. El tema es el tema», resumieron con una frase que se volvió el diagnóstico más preciso del video.

Zami añadió una dimensión personal al relato al mencionar que sus tías artesanas de Matanzas, que vivían de vender vestidos tejidos en las ferias de Varadero, «ahora mismo están sin trabajo».

Los coches de caballos, símbolo del paseo turístico, han sido sustituidos por triciclos eléctricos que cobran 50 pesos el tramo. Uno de los pocos puntos con afluencia real fue la bolera junto al centro comercial, que sí estaba «llena llena de personas».

La playa, reconocieron ambos, sigue siendo extraordinaria: más de 20 kilómetros de arena blanca y agua cristalina. Pero la ausencia de vida humana le quitaba su esencia. «Ahora parece una playa privada, brother. Y es que el lugar puede ser el más hermoso del mundo, que si la vibra no lo acompaña, no convence», dijo Javi frente al mar.

El video no es un testimonio aislado. El turismo en Cuba se desplomó un 55,8% entre enero y abril de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Solo en abril llegaron 30.551 visitantes internacionales. Canadá, el principal mercado emisor, cayó 63,8%; Rusia, 56,7%; y la diáspora cubana, 41,2%.

Cuba cerró 2025 con una ocupación hotelera del 18,9%, el peor registro desde 2002 excluyendo la pandemia, con 1,81 millones de turistas internacionales. En el primer trimestre de 2026 la ocupación acumulada fue del 21,5%, lo que significa que más de ocho de cada diez habitaciones permanecieron vacías.

Desde 2025, múltiples creadores de contenido han documentado el mismo fenómeno en Varadero: calles desiertas en pleno verano, ausencia de turistas extranjeros y también de cubanos de otras provincias que antes viajaban en temporada alta.

Javi cerró el video con una reflexión que resonó más allá del turismo: «Los cubanos llevamos ya demasiado tiempo estancados, brother. Se siente como un recuerdo de lo que fue y una muestra gigante de lo que todavía podría llegar a ser».