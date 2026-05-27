35 mil millones de dólares esperan una transición democrática en Cuba, según experto

Empresarios del exilio cubano ya han comprometido 35 mil millones de dólares en inversiones para el primer año después de una transición democrática en Cuba, según afirmó el consultor Roberto Fernández-Rizo en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba. La cifra, atribuida a declaraciones de Jorge Massandro, descrito como uno de los hombres más ricos del exilio cubano, incluye además un programa humanitario que, según Fernández-Rizo, bastaría para acabar con el hambre en la isla en tres meses.

«Ya hay declaraciones, ya hay dos declaraciones de Jorge Massandro. Entre los más ricos del exilio cubano ya dispusieron de sus fortunas para el primer año: 35 mil millones de inversiones y un programa humanitario. Oye, en tres meses se acabó el hambre en Cuba. Tres meses», afirmó el entrevistado.

Sin embargo, ese capital tiene una condición inamovible: los inversores exigen seguridad jurídica, una transición real hacia la democracia, elecciones anunciadas y un marco legal transparente que proteja sus derechos.

«Dijeron: nos reunimos para ponerlo, pero seguridad jurídica, cambios, una transición hacia la democracia, elecciones anunciadas, o sea con todos los derechos que necesita un inversor, y toda la justicia, todo clarito, bien clarito ahí», precisó Fernández-Rizo.

El contraste con la postura del régimen es elocuente. Fernández-Rizo recordó que el régimen cubano ya intentó atraer capital de la diáspora invitando a los emigrados a invertir, pero prácticamente nadie respondió al llamado. «La primera medida que pusieron ellos, el régimen cubano, sobre la mesa fue invitar a la diáspora a que invirtiera. ¿Cuánta gente se ha ido a invertir?», señaló.

En abril de 2026, el Consejo de Estado aprobó un Decreto-Ley sobre la condición migratoria de inversores emigrados, pero analistas señalan que la falta de seguridad jurídica real sigue siendo el principal freno para cualquier flujo de capital hacia la isla.

Para ilustrar el alcance de los 35 mil millones, Fernández-Rizo recurrió a los datos del experto Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien estimó que reparar las termoeléctricas cubanas requeriría unos 10 mil millones de dólares y que el proceso no podría completarse en menos de un año.

«Si ellos van a poner 35 mil millones, tenemos termoeléctricas arregladas en tiempo real», argumentó Fernández-Rizo, subrayando que el capital comprometido triplicaría lo necesario solo para resolver la crisis eléctrica.

En mayo de 2026, el déficit de generación eléctrica en Cuba alcanzaba los 2,174 MW en horario pico, con una oferta de apenas 976 MW frente a una demanda de 3,150 MW, según datos de Infobae.

Más allá de la infraestructura, el entrevistado mencionó la idea de constituir un fondo de capital inicial «como el de Noruega» para financiar inversiones sociales con las ganancias e impuestos generados tras la transición.

«Nosotros vamos a invertir y hay 35 mil millones de dólares. Eso es una pata. Hay países que no tienen ese presupuesto», resumió Fernández-Rizo, quien insistió en que el problema de Cuba no es económico en su raíz: «O sea, yo no me preocupo el problema económico. Es un problema político ideológico».

Esta cifra se enmarca en un debate más amplio sobre el financiamiento de una Cuba post-régimen. Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, estimó en mayo de 2026 que la reconstrucción del país podría requerir entre 40 mil y 80 mil millones de dólares, provenientes del exilio y de fondos internacionales, igualmente condicionados a un marco legal que proteja la inversión.