Escritor cubano busca desmitificar la figura de Fidel Castro como intelectual, creada por García Márquez

El poeta y ensayista cubano Michael H. Miranda prepara un ensayo titulado "El lector Fidel" para desmontar la imagen de Fidel Castro como intelectual y gran lector, una construcción mítica que, según él, fue propagada en buena medida por Gabriel García Márquez.

El detonante fue el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara del Jardín Tabacalera en Ciudad de México, ocurrido en julio de 2025, cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc ordenó su retirada por irregularidades administrativas.

Al observar la fotografía de la noticia, Miranda reparó en un detalle que le impulsó a tomar notas: "Cuando miré bien la foto de la nota, la estatua era Fidel Castro con un libro. Leyendo. Entonces digo: pero esto es otro mito".

Para Miranda, esa imagen resume una narrativa que considera falsa: "Los quieren vender como un lector, como un hombre de libros, cuando era sencillamente un militar".

El escritor matiza, sin embargo, que no pretende reducir a Castro a una caricatura: "Tampoco quiero hacer una caricatura de una figura como Fidel Castro. Que no era cualquier hijo de vecino". Pero insiste en que "tampoco me lo quieran vender como un hombre de grandes lecturas porque no lo era".

Miranda señala directamente a García Márquez como el principal artífice de esa mitificación: "García Márquez es muy responsable de esa mitificación del lector que hay en Fidel Castro. Porque todo el tiempo nos decía que los originales antes de publicarse se los llevaba Fidel Castro y Fidel Castro les hacía correcciones".

Esa narrativa, repetida públicamente por el Nobel colombiano durante décadas, contribuyó a construir la imagen de un Castro corrector literario y hombre de cultura.

Para su ensayo, Miranda toma como referencia el libro "Gabo y Fidel: el paisaje de una amistad", del catedrático andaluz Ángel Esteban y la filóloga belga Stéphanie Panichelli, de 2004, que examina esa amistad desde sus dimensiones políticas, literarias y morales, incluyendo el polémico caso Padilla y la fascinación de García Márquez por el poder cubano.

"Hay que también operar un poco contra esa mitificación del intelectual que es Fidel Castro", afirma Miranda, quien considera que esa tarea crítica sigue siendo necesaria.

En la misma conversación, Miranda advirtió sobre un riesgo paralelo: que Raúl Castro, si muere o es extraído del poder, corra una suerte similar a la del Che Guevara y sea convertido en mito por sectores de la izquierda.

"Corremos el riesgo de convertirlo también en un mito. Como le pasó a Che Guevara", señaló, aunque precisó: "Creo que está mitificado ya también. Yo creo que a una escala menor que Fidel Castro".

Miranda, autor de "Deserta", "Hilachas" y "Asilo en brazos", conversó con CiberCuba en el marco de una entrevista más amplia sobre la situación política cubana y las perspectivas para el día después de Raúl Castro.

El libro de Ángel Esteban, que Miranda cita como punto de partida para su análisis, fue publicado también en inglés bajo el título "Fidel and Gabo: A portrait of the legendary friendship between Fidel Castro and Gabriel García Márquez", y sigue siendo la obra académica de referencia sobre una amistad que marcó la relación entre la intelectualidad latinoamericana y la dictadura cubana durante más de cuatro décadas.