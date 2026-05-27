Subsecretario de Estado de EE.UU. pide apoyar al pueblo cubano y califica al régimen de «dictadura comunista corrupta»

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El subsecretario de Estado Christopher Landau instó a Canadá a brindar apoyo al pueblo cubano durante una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores canadiense, Arun Thangaraj, en la que calificó al gobierno de La Habana como «la corrupta dictadura comunista que ha ostentado el poder absoluto en Cuba durante los últimos 67 años».

El comunicado oficial del Departamento de Estado de EE.UU., atribuido al portavoz Tommy Pigott, señaló que el encuentro abordó asuntos bilaterales y regionales, incluyendo los esfuerzos coordinados para evitar que el ébola llegue a Norteamérica y el reconocimiento del apoyo canadiense a la Fuerza de Represión de Pandillas en Haití.

La declaración sobre Cuba fue la más contundente del comunicado y se enmarca en una política exterior de la administración Trump marcadamente dura hacia La Habana.

Landau no es nuevo en este tipo de pronunciamientos. En enero de 2026 ya había afirmado que el «régimen castrocomunista se está tambaleando» y que «ya es hora para el cambio al que aspira la gente en la isla».

Apenas tres días antes de esta reunión, el pasado domingo, Landau respondió a un comunicado de la embajada cubana en México que respaldaba a Raúl Castro, criticando que se apoyara a un «régimen abiertamente dictatorial que no ha permitido una libre elección en 67 años».

La reunión con Canadá cobra especial relevancia porque Ottawa ha mantenido relaciones diplomáticas con Cuba ininterrumpidamente desde 1945 y ha sido históricamente más moderada que Washington en su postura hacia La Habana.

Sin embargo, la presión interna en Canadá para endurecer esa posición ha crecido en 2026. En marzo, la Coalición Cubano-Canadiense pidió al gobierno canadiense revisar su política hacia Cuba, cerrar la embajada cubana en Ottawa y reducir la presencia diplomática en La Habana.

El llamado de Landau se produce en el contexto de una ofensiva de sanciones sin precedentes por parte de la administración Trump. Desde enero de 2026, Washington ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones a familiares adultos de funcionarios designados y a bancos extranjeros que faciliten transacciones con el régimen.

El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas designaciones contra GAESA —el conglomerado empresarial militar cubano— y fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con esa entidad bajo amenaza de sanciones secundarias.

Rubio fue categórico al justificar esa medida: «Las sanciones continuarán hasta que el régimen cubano haga reformas políticas y económicas».

El plazo fijado por Rubio para que las empresas extranjeras rompan vínculos con GAESA vence el próximo 5 de junio, lo que convierte las próximas semanas en un período decisivo para la presión económica sobre el régimen.