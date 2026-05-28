"El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba", dice Oscar Pérez Oliva-Fraga

Oscar Pérez Oliva-Fraga, viceprimer ministro de Cuba y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, afirmó este miércoles que el embargo estadounidense es el principal obstáculo para el desarrollo económico de la isla, en declaraciones difundidas por la cuenta oficial del Gobierno de Cuba en X.

«El bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de todas las transformaciones que nuestro país está implementando en el ámbito económico, que comprenden, entre otras, la participación del capital extranjero de una forma más activa y también la diversificación y participación del sector privado en nuestra economía», sostuvo el funcionario en una retórica muy empleada por el régimen y que, en honor a la verdad, nadie se cree.

Pérez Oliva-Fraga fue más allá y aseguró que el embargo «hoy está más presente que nunca en la vida cotidiana de los cubanos», al tiempo que enumeró sus efectos: «Nos impide el acceso a capital, el acceso a mercados, el acceso a financiamiento».

Para él, como para el resto de la cúpula, la culpa siempre recae en el embargo, nunca en la fallida gestión económica que ha hundido al país en una profunda miseria.

El funcionario también señaló que en los últimos años las sanciones han apuntado directamente al suministro energético del país: «Ha estado dirigido de manera expresa a privar a nuestro país de recursos energéticos, y me refiero al combustible. Ha habido una persecución y hoy nuestra población padece de manera directa, de manera brutal, los efectos de ese bloqueo».

El discurso contrasta con posiciones que el propio Pérez Oliva-Fraga sostuvo apenas tres meses atrás.

En febrero de 2026, durante una comparecencia en Mesa Redonda, el funcionario había reconocido «deficiencias internas» como parte del problema y afirmó que el Gobierno no quería «justificarse con el bloqueo».

En esa misma ocasión mencionó la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela como factor adicional de la crisis energética.

El giro discursivo se produce en el marco de una campaña oficial intensificada.

La narrativa oficial, sin embargo, choca con datos recientes. Según un informe publicado el martes, Estados Unidos autorizó exportaciones de combustible a Cuba por 8,7 millones de dólares en 2026, dirigidas al sector privado cubano, que habría recibido casi 30,000 barriles bajo licencias específicas.

La crisis energética que vive Cuba en 2026 incluye apagones prolongados, escasez de combustible, cortes de agua y afectaciones a hospitales y servicios básicos.

El régimen atribuye la situación al embargo, pero la dependencia estructural del petróleo importado —principalmente de Venezuela y México— y las reconocidas deficiencias internas apuntan a causas múltiples que la dictadura prefiere omitir.

Pérez Oliva-Fraga, de 54 años y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, ha protagonizado un ascenso acelerado dentro de la nomenclatura: fue nombrado ministro del MINCEX en mayo de 2024, ascendido a viceprimer ministro en octubre de 2025 y designado diputado a la Asamblea Nacional ese mismo año, requisito formal para una eventual candidatura presidencial.

Varios analistas lo señalan como posible sucesor en la línea dinástica del poder cubano.