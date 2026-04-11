Aparece otro "culpable" de los apagones en Cuba: El "maléfico" sargazo, según empresa Energas

El régimen cubano tiene un nuevo responsable de los apagones que asfixian a la Isla: el sargazo. La empresa mixta Energas informó este viernes que el ciclo combinado de su planta en Boca de Jaruco salió del Sistema Eléctrico Nacional en la noche del jueves por una acumulación masiva de esa macroalga marina en el canal de agua de mar de la instalación.

Según directivos de Energas entrevistados por el periodista Bernardo Espinosa para el Canal Caribe, el sargazo obstruyó los sistemas de filtraje de las mallas, provocó la caída de los niveles en las bahías y forzó la salida automática de las bombas. "Estábamos en ese momento con la máquina japonesa en 135 MW. Nosotros normalmente, en carga total, estamos en 260 MW", reconoció uno de los directivos, admitiendo así que la planta ya operaba a la mitad de su capacidad antes de que el alga terminara de sacarla del sistema.

La explicación oficial no escatimó en dramatismo. Los especialistas describieron con detalle cómo el sargazo "logra evadir la barrera y por encima de la barrera, en el momento de la oscilación, salta y va penetrando" hasta ser arrastrado hacia la succión de los equipos. "La naturaleza nos impone ese reto y nosotros tratamos con nuestros recursos de mejorarlo", declaró uno de los expertos, con un espíritu de combate "revolucionario" que difícilmente consuela a los cubanos que llevan semanas sin electricidad.

Para combatir al invasor marino, Energas movilizó brigadas con buzos, maquinarias especializadas y hasta una bomba hidráulica importada. "Recientemente lo estamos probando, está siendo bastante eficiente", aseguró un directivo sobre el nuevo equipo, mientras Canal Caribe cerraba su reportaje con la frase triunfal: "El color azul gana espacios".

La temporada de sargazo —que normalmente va de finales de marzo a agosto— comenzó este año adelantada, según relataron los ejecutivos de la empresa: "Desde enero estamos luchando nosotros con el sargazo y con todas las tecnologías". Es decir, la entidad conocía el problema desde hace al menos varias semanas y la planta, una de las más modernas y eficientes del sistema cubano con capacidad para aportar 260 MW, igualmente salió del sistema.

El sargazo —cuyo avance en el área geográfica se viene reportando hace meses— se suma a una ya extensa galería de culpables oficiales: el embargo estadounidense —invocado por el presidente Miguel Díaz-Canel cada tres segundos—, el envejecimiento de plantas con más de cuarenta años sin mantenimiento capital, la crítica falta de combustible, el calentamiento global y las averías post-mantenimiento. En febrero de 2026, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga llegó a declarar sobre la crisis de combustible que no venían a dar justificaciones, mientras los apagones superaban las veinte horas diarias en varias provincias.

La realidad que vive el pueblo cubano desmiente cualquier relato heroico. El 1 de abril se registró la afectación máxima de 1,945 MW, dejando al 54% de la Isla sin luz al mismo tiempo. El 6 de abril, la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras disparó los apagones a 24 horas en muchas zonas. El 9 de abril —la misma noche en que el sargazo supuestamente venció a Energas— un Disparo Automático por Frecuencia dejó sin luz a municipios de La Habana, el cuarto episodio de ese tipo en lo que va de 2026. También este jueves, vecinos de La Güinera protagonizaron cacerolazos por la falta de electricidad.

Mientras Canal Caribe celebra que "Cuba enfrenta el problema y aplica conceptos de ciencia e innovación", millones de cubanos siguen esperando que alguno de esos conceptos les devuelva la luz.