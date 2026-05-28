Abrazo amigo entre emigrantes cubanos: joven recibe apoyo de compatriota en su emprendimiento en Tapachula

El cariño de los cubanos cruza caminos: emprendedora en Tapachula recibe visita que la emocionó

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Yenisey Moreno, una joven cubana que vende chicharritas de plátano, hojuelas y palomitas de maíz en un pequeño puesto callejero en Tapachula, México, recibió una visita que, según sus propias palabras, le dejó «el corazón llenito»: una pareja formada por una cubana y un mexicano llegó hasta su negocio motivada por seguirla en redes sociales.

«Nunca imaginé que las personas fueran a llegar hasta nuestro puestecito solo por seguirme y apoyarme», escribió en su perfil de Facebook, donde comparte su experiencia como emprendedora migrante.

La joven describió el encuentro con visible emoción: «Hoy vino esta hermosa pareja: una cubana y un mexicano, y sinceramente me emocionó muchísimo conocerlos».

Yenisey prepara sus productos en casa y los ofrece en su puesto de la calle, donde las chicharritas de plátano —rebanadas finas de plátano verde fritas hasta quedar doradas y crujientes— se han convertido en su producto estrella.

«Aquí en Tapachula uno de los emprendimientos que más satisfacciones me ha dado han sido las chicharritas de plátano», señaló en otra publicación, en la que animó a otros migrantes a apostar por ideas de negocio sencillas y accesibles.

Su mensaje tiene un claro tono motivacional dirigido a compatriotas en situación similar: «Muchas veces pensamos que para generar ingresos necesitamos algo enorme, cuando en realidad desde casa también se puede empezar».

El caso de Yenisey refleja una realidad extendida entre los cubanos que se asientan en Tapachula y se abren paso en la vida.

Algunos, mientras tramitan su situación migratoria ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), «luchando» en condiciones a veces extremas.

Ante la demora de los trámites y la imposibilidad de trabajar formalmente, muchos recurren al autoempleo informal como estrategia de supervivencia, vendiendo alimentos y snacks en la calle o desde sus hogares.

No es el primer caso que ilustra este fenómeno.

En febrero de 2024, la cubana Tania Anaya, de 53 años, montó un puesto de alimentos frente a la COMAR vendiendo pan con pollo y café cubano mientras esperaba respuesta a su solicitud de asilo.

Tapachula concentra más del 60% de las peticiones de refugio de todo México, lo que ha generado una saturación crónica del sistema y largas esperas para los solicitantes, según datos de La Jornada.

En ese contexto de incertidumbre, las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para que emprendedoras como Yenisey construyan una audiencia y reciban apoyo de compatriotas y locales.

«A veces uno empieza en redes sin imaginar el alcance que puede tener, y ver cómo personas conectan contigo de una forma tan real… no tiene precio», reflexionó la joven.

La comunidad cubana en Tapachula tiende a agruparse por provincias de origen y construye redes de solidaridad cotidianas, un fenómeno que se expresa en gestos como el que vivió Yenisey: compatriotas que buscan y apoyan los negocios de otros cubanos.

«Todo gran comienzo inicia con una decisión», concluyó Yenisey, resumiendo en una frase la filosofía que guía su emprendimiento en tierra mexicana.