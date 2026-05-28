Congresista democrática quiere frenar la guerra de Trump contra Cuba

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La representante demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) y su colega Gregory Meeks presentaron una Resolución de Poderes de Guerra ante la Cámara de Representantes para ordenar al presidente Donald Trump retirar las Fuerzas Armadas de cualquier hostilidad contra Cuba que no haya sido autorizada por el Congreso.

La iniciativa, registrada como H. Con. Res. 106 el 22 de mayo y anunciada públicamente este miércoles, fue referida al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

«Trump nos está llevando hacia otra guerra no autorizada, esta vez en Cuba», escribió Velázquez al anunciar la medida.

«El Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional si el Presidente continúa por este camino ilegal», recalcó.

El texto de la resolución, basado en la sección 5(c) de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, ordena al presidente retirar las fuerzas armadas de hostilidades contra Cuba «salvo que sea explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar».

La iniciativa llega después de que Politico revelara que el Pentágono lleva meses posicionando tropas y armamento que podrían respaldar un ataque a Cuba, con varios buques de guerra desplegados cerca de 10 meses, superando el período habitual de seis a siete meses.

La Casa Blanca ha aclarado que Trump no ha tomado una decisión final sobre una acción militar, pero la acumulación de señales ha encendido las alarmas en el Congreso.

Esta no es la primera vez que los demócratas intentan invocar la Ley de Poderes de Guerra para contener al presidente.

El Senado rechazó el 29 de abril una resolución similar impulsada por los senadores Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff, con una votación de 51 a 47. Solo las senadoras Susan Collins y Rand Paul votaron junto a los demócratas.

En la Cámara, Velázquez ya había presentado el 24 de marzo la H.J. Res. 153, una resolución anterior sobre el mismo asunto. Meeks, junto a Pramila Jayapal, introdujo el 26 de marzo el proyecto «Prevent an Unconstitutional War in Cuba Act», que prohíbe el uso de fondos federales para operaciones militares contra Cuba hasta el 31 de diciembre de 2026, con 14 copatrocinadores demócratas.

La nueva H. Con. Res. 106 representa una segunda ola legislativa de contención, presentada precisamente después de que trascendieran los detalles del posicionamiento militar del Pentágono.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra Cuba.

El 20 de enero reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el 29 de enero firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando una emergencia nacional por la «amenaza» cubana, y el 1 de mayo amplió las sanciones con medidas secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.

La inteligencia estadounidense estudia cómo respondería Cuba ante un eventual ataque, según reportó CBS News el 21 de mayo, aunque sin que exista orden presidencial de iniciar hostilidades. El dictador Miguel Díaz-Canel ha advertido que un ataque provocaría un «baño de sangre».