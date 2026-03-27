Congresistas demócratas desafían a Trump: "Cuba no es para que Donald Trump la tome"

Congresistas demócratas Foto © Wikimedia Commons

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Un grupo de legisladores demócratas afirmó este jueves que "Cuba no es para que Donald Trump se la apropie", y que se oponía "al uso ilegal del ejército estadounidense" en la isla.

"Cuba no es para que Donald Trump se la apropie, y hoy nos oponemos firmemente al uso ilegal del ejército estadounidense para convertir a Cuba en otro campo de juego para el aventurismo caótico de Trump.", afirmó en X Gregory W. Meeks (NY-05), miembro de mayor rango demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

"Semejante imprudencia pondría en riesgo vidas estadounidenses, costaría miles de millones a los contribuyentes y, con toda probabilidad, dejaría intactas las condiciones políticas y económicas subyacentes", subrayó.

Meeks agregó que "Estados Unidos no puede sacar a Cuba del colapso económico ni de la represión política bombardeándola; el cambio duradero debe venir a través del empoderamiento del pueblo cubano, no insistiendo en un enfoque fallido que lo perjudica desproporcionadamente".

El grupo presentó en la Cámara de Representantes la denominada Prevent an Unconstitutional War in Cuba Act, una iniciativa para bloquear al presidente Donald Trump de usar fondos federales en acciones militares contra Cuba sin autorización previa del Congreso.

La noticia fue también recogida por The Hill, que detalló los alcances de la propuesta.

Los representantes Meeks y Pramila Jayapal (WA-07) encabezaron la iniciativa, que cuenta con 14 copatrocinadores demócratas.

La ley prohibiría el uso de fondos federales para emplear fuerza militar en o contra Cuba desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo declaración de guerra del Congreso o una emergencia bajo la Ley de Poderes de Guerra.

Jayapal fue directa al señalar el patrón de la administración: "Trump ha iniciado conflictos ilegales de cambio de régimen en Venezuela e Irán y ahora amenaza a Cuba. Trump prometió acabar con las guerras eternas — mintió. Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, algo que Trump claramente no respeta".

La iniciativa responde a declaraciones públicas del presidente en las que afirmó: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba", añadiendo que "ya sea liberarla, tomarla — creo que puedo hacer lo que quiera con ella... Son una nación muy debilitada ahora".

El 16 de marzo, Trump había insinuado a Politico que "Cuba ve el fin", en referencia a un posible colapso del régimen.

Dos días antes de la presentación de esta ley, la congresista Nydia M. Velázquez había introducido una Resolución de Poderes de Guerra con el mismo objetivo.

"Mientras amenaza con 'tomar' Cuba, su bloqueo petrolero está empeorando una crisis humanitaria y castigando al pueblo cubano", señaló Velázquez, quien también advirtió que la política de Trump "está poniendo en riesgo incontables vidas estadounidenses y extranjeras".

El contexto que rodea estas iniciativas es de escalada sostenida. Desde el 1 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional por las amenazas que representa Cuba.