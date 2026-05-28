La baba de Amaury Pérez por Fidel Castro vuelve a escena en espacio oficialista

Amaury Pérez es un artista que no oculta su devoción por el dictador Fidel Castro y la Revolución. La exhibe con tal fervor que su adhesión al oficialismo termina convertida en una muestra de culto político difícil de disimular... y llega a ser hasta despreciable.
Esa lealtad volvió a quedar en evidencia este miércoles, cuando el cantautor participó en el espacio «Con luz propia» del Centro Fidel Castro Ruz, en La Habana, donde durante más de una hora dedicó encendidos elogios al dictador fallecido y a la Revolución, según recoge el diario oficial Granma.
El acto se inscribe en las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro y representa una nueva entrega pública del cantautor al relato oficial, apenas semanas después de recibir el Premio Nacional de Música 2025, el galardón más alto del Instituto Cubano de la Música.
Pérez Vidal trazó ante los presentes una genealogía familiar de adhesión al régimen: «cuando triunfa la Revolución, mi papá deja su trabajo artístico en la televisión para convertirse en el jefe de los controles remotos de Fidel, de Raúl, del Che, de Camilo…, una responsabilidad que ocupó por 20 años; en la casa se hablaba de Fidel. Mi mamá era una fidelista irrevocable, que tenía una profunda adoración por él», declaró.
El cantautor relató con orgullo servil sus encuentros personales con Castro: el abrazo que intercambiaron en la Marcha de las Antorchas de 1990, la foto que al día siguiente ocupó la portada del Granma, y las reuniones nocturnas para organizar las tribunas por el regreso del niño Elián González.
Sobre ese último episodio, Pérez Vidal fue explícito en su identificación con el poder: «ya no solo era estar con Fidel, sino trabajar por y para Fidel, que era trabajar por y para la Revolución».
Describió también una visita al despacho de Castro que se extendió hasta el amanecer, y recordó que el dictador le preguntó si lo quería como amigo o como padre. «Como a un amigo», respondió Amaury. «Entonces dame un abrazo de amigo», le pidió Fidel.
El cierre de su intervención no dejó lugar a dudas sobre el papel que Pérez Vidal se ha asignado a sí mismo como vocero sentimental del régimen: «el privilegio de mi vida, y lo pueden poner en mi lápida, es haberlo conocido y al menos yo considerarlo mi amigo».
El Centro Fidel Castro Ruz le obsequió un retrato del dictador, una rosa y la letra enmarcada de la canción que Castro prefería entre las de su autoría.
La trayectoria de Amaury Pérez como figura afín al oficialismo es larga. En 2009 declaró que Juanes «no tiene coincidencias ideológicas de ningún tipo con nosotros».
En diciembre de 2021, Díaz-Canel borró de Twitter una foto tomado de la mano con Amaury tras las burlas en redes sociales.
El pasado 4 de abril, al recibir el Premio Nacional de Música 2025 en una ceremonia a la que asistieron Díaz-Canel, Lis Cuesta, Alpidio Alonso y Silvio Rodríguez, Abel Prieto lo calificó de «gran artista y gran revolucionario», una descripción que el propio Pérez Vidal parece empeñado en confirmar con cada aparición pública.
En febrero de este año, Amaury Pérez volvió a defender al régimen pese a reconocer el sufrimiento del pueblo cubano, una postura que sus críticos consideran una contradicción insostenible para alguien que se presenta como artista comprometido con su gente.
Preguntas frecuentes sobre Amaury Pérez y su lealtad al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué expresó Amaury Pérez sobre Fidel Castro y la Revolución?
Amaury Pérez dedicó encendidos elogios a Fidel Castro y la Revolución durante su participación en el espacio "Con luz propia" del Centro Fidel Castro Ruz en La Habana. Expresó su orgullo por haber conocido y considerado a Castro su amigo, reafirmando su lealtad al régimen cubano.
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¿Cómo se ha manifestado la lealtad de Amaury Pérez al régimen cubano a lo largo de su carrera?
A lo largo de su carrera, Amaury Pérez ha sido una figura identificada con las posiciones oficiales del régimen cubano. Ha defendido constantemente las políticas del gobierno, incluso en medio de la crisis que afecta a la población. Su cercanía con líderes como Fidel y Raúl Castro, así como con el actual presidente Díaz-Canel, lo posicionan como un artista comprometido con el proyecto comunista.
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¿Qué reconocimiento recibió Amaury Pérez en 2025 y cuál fue su contexto?
Amaury Pérez recibió el Premio Nacional de Música 2025, el galardón más alto del Instituto Cubano de la Música, en una ceremonia a la que asistieron figuras prominentes del régimen, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel. Este reconocimiento se produce en un contexto donde Pérez reafirma su apoyo al régimen, a pesar de reconocer las dificultades que enfrenta el pueblo cubano.
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¿Cómo se percibe la postura de Amaury Pérez frente a la crisis en Cuba?
Amaury Pérez afirma sufrir las mismas carencias que el resto de los cubanos, como los apagones y la escasez, pero sigue siendo leal al régimen. Aunque reconoce el sufrimiento del pueblo, mantiene su postura de apoyo a las políticas gubernamentales, lo que ha sido criticado como una contradicción por parte de sus detractores.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.