Aracelia Hernández llega a los 110 años lúcida y rodeada del cariño de su familia en Cárdenas

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Aracelia Hernández González celebró el pasado domingo sus 110 años de vida en su hogar de Cárdenas, Matanzas, rodeada de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta «chornos» —término cubano para la sexta generación descendiente—, en una celebración que el cronista Christian Arbolaez describió en Facebook como «algo verdaderamente extraordinario».
Lo que más sorprende a quienes la conocen no es solo la cifra impresionante, sino verla todavía lúcida y conversadora, disfrutando de la compañía de los suyos.
Sus familiares la describen como muy consentida y muy querida, y cuentan con humor que a Aracelia «le gusta su vinito», señalándolo entre risas como uno de los posibles secretos de su longevidad.
La familia que ha crecido a partir de ella es de una extensión generacional extraordinaria. Tan numerosa es su descendencia que la familia tiene elaborado su propio árbol genealógico, lleno de nombres, fotos e historias acumuladas durante generaciones.
Yudelmis Montes de Oca, bisnieta de Aracelia, lo resumió en pocas palabras al compartir la publicación: «Mi bisabuela. Tatarabuela de mi hija y abuela chorna de mis nietos. 110 años... Salud y larga vida».
Otra bisnieta apuntó: «Si todos los descendientes escribieran comentarios, habría muchísimas historias para contar».
Los familiares también describen con ternura cómo la cuidan en casa: «Son otros niños más en la casa», comentó alguien entre bromas, hablando de cómo las familias terminan devolviéndoles a los abuelos todo el amor que un día ellos dieron.
Alcanzar los 110 años —categoría conocida como supercentenario— es estadísticamente excepcional, con una probabilidad estimada de uno entre 100,000 a escala mundial.
Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina. Según datos de la CEPAL, el 22,8% de la población cubana tiene 60 años o más, y se contabilizan cerca de 1,788 personas centenarias en toda la isla.
La cubana más longeva documentada recientemente fue Lucía Chacón Hechavarría, fallecida en Santiago de Cuba el 22 de julio de 2024 a los 112 años y 222 días.
Cárdenas, conocida como «Ciudad Bandera» y «Ciudad de las Primicias», tiene una población estimada de unos 80,000 habitantes en su núcleo urbano, lo que hace aún más singular que una de sus vecinas haya alcanzado esta edad.
Como escribió Arbolaez al cerrar su publicación: «La verdadera riqueza muchas veces no está en lo material, sino en llegar a los 110 años rodeada de una familia que todavía te abraza, te escucha, te cuida y te convierte en el corazón de la casa».
Preguntas Frecuentes sobre la Longevidad y la Vida Familiar en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas personas centenarias hay en Cuba?
Cuba cuenta con cerca de 1,788 personas centenarias, según los datos más recientes. Este fenómeno es notable dado el envejecimiento poblacional de la isla, donde más del 22% de la población supera los 60 años.
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¿Cuál es el secreto de longevidad de Aracelia Hernández?
Aunque no hay una fórmula mágica, los familiares de Aracelia Hernández destacan su gusto por el vino como un posible secreto de su larga vida. Aracelia disfruta de su vinito, lo que podría ser un factor en su longevidad junto al cariño y cuidado de su extensa familia.
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¿Qué caracteriza a la población anciana en Cuba?
Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina. La expectativa de vida promedio ronda los 77-78 años, con las mujeres alcanzando los 80 años. Este contexto ha llevado a una alta concentración de personas mayores, con una significativa representación femenina en el grupo de centenarios.
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¿Cómo celebró Aracelia sus 110 años?
Aracelia Hernández celebró sus 110 años en su hogar en Cárdenas, Matanzas, rodeada de su amplia familia que incluye hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta "chornos". Fue una celebración llena de amor y compañía, destacada por su lucidez y el cariño de sus seres queridos.
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¿Qué papel juega la familia en la vida de los ancianos cubanos?
La familia es un pilar fundamental para los ancianos en Cuba, no solo brindando cuidado físico, sino también un apoyo emocional crucial. Este entorno familiar es vital para que los mayores disfruten de una calidad de vida mejor, a pesar de las dificultades económicas y sociales en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.