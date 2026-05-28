Aracelia Hernández llega a los 110 años lúcida y rodeada del cariño de su familia en Cárdenas

Cubana llega a los 110 años rodeada de una familia que ya abarca varias generaciones

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Aracelia Hernández González celebró el pasado domingo sus 110 años de vida en su hogar de Cárdenas, Matanzas, rodeada de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta «chornos» —término cubano para la sexta generación descendiente—, en una celebración que el cronista Christian Arbolaez describió en Facebook como «algo verdaderamente extraordinario».

Lo que más sorprende a quienes la conocen no es solo la cifra impresionante, sino verla todavía lúcida y conversadora, disfrutando de la compañía de los suyos.

Sus familiares la describen como muy consentida y muy querida, y cuentan con humor que a Aracelia «le gusta su vinito», señalándolo entre risas como uno de los posibles secretos de su longevidad.

La familia que ha crecido a partir de ella es de una extensión generacional extraordinaria. Tan numerosa es su descendencia que la familia tiene elaborado su propio árbol genealógico, lleno de nombres, fotos e historias acumuladas durante generaciones.

Yudelmis Montes de Oca, bisnieta de Aracelia, lo resumió en pocas palabras al compartir la publicación: «Mi bisabuela. Tatarabuela de mi hija y abuela chorna de mis nietos. 110 años... Salud y larga vida».

Otra bisnieta apuntó: «Si todos los descendientes escribieran comentarios, habría muchísimas historias para contar».

Los familiares también describen con ternura cómo la cuidan en casa: «Son otros niños más en la casa», comentó alguien entre bromas, hablando de cómo las familias terminan devolviéndoles a los abuelos todo el amor que un día ellos dieron.

Alcanzar los 110 años —categoría conocida como supercentenario— es estadísticamente excepcional, con una probabilidad estimada de uno entre 100,000 a escala mundial.

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina. Según datos de la CEPAL, el 22,8% de la población cubana tiene 60 años o más, y se contabilizan cerca de 1,788 personas centenarias en toda la isla.

La cubana más longeva documentada recientemente fue Lucía Chacón Hechavarría, fallecida en Santiago de Cuba el 22 de julio de 2024 a los 112 años y 222 días.

Cárdenas, conocida como «Ciudad Bandera» y «Ciudad de las Primicias», tiene una población estimada de unos 80,000 habitantes en su núcleo urbano, lo que hace aún más singular que una de sus vecinas haya alcanzado esta edad.

Como escribió Arbolaez al cerrar su publicación: «La verdadera riqueza muchas veces no está en lo material, sino en llegar a los 110 años rodeada de una familia que todavía te abraza, te escucha, te cuida y te convierte en el corazón de la casa».