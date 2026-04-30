Cubana de 101 años revela su secreto: «No me puede faltar la carne ni las chucherías»

La matriarca de la familia Cardero cumplió 101 años y se convirtió en protagonista de un emotivo video familiar publicado en Facebook por su bisnieta Anay Delgado Cardero, donde revela con lucidez y humor los secretos de su larga vida.

En el clip de poco más de un minuto, Melba Cardero Saldívar responde una serie de preguntas sobre su longevidad, su rutina diaria y sus consejos para las nuevas generaciones, con una espontaneidad que ha emocionado a quienes la han visto.

Cuando se le pregunta cuál es su secreto para llegar a los 101 años, la respuesta no deja lugar a dudas: «Tener mucha fe en Dios. Que es el que le da a uno la vida y la salud y todo».

Sobre su dieta, la anciana es igual de directa: «La carne, la chuchería», afirma sin titubear, en un testimonio que contrasta con los consejos de moderación que suelen dar otros centenarios y que añade un toque de humor a su historia.

Lejos de llevar una vida pasiva, la matriarca de los Cardero sigue activa en las tareas del hogar. «Yo todavía friego, barro, lavo mi ropita», dice, y añade que lo que más disfruta es «cocinar y comer».

Lo que más valora de su vida familiar es, según sus propias palabras, «verlo todo junto así con alegría y con salud», en referencia a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que la rodean.

Sus consejos para los jóvenes combinan valores y espiritualidad: «Que sean buenos, que sean honrados, que piensen primero en Dios, que es el que le da toda la salud y toda la suerte».

Cuando se le pregunta si hay algún sueño que no haya podido cumplir, responde con serenidad: «Bueno, yo he tenido suerte y casi todo lo he cumplido».

Su mensaje final a la familia y a quienes la ven resume una filosofía de vida sencilla y profunda: «Que sean hombres de bien y mujeres también. Y que amen su familia como me aman a mí».

El video fue publicado en el contexto del cumpleaños de la centenaria, a quien la familia felicitó en redes sociales como «la matriarca de los Cardero».

Un video anterior de la misma familia, publicado en marzo, había acumulado más de 14,000 vistas y 731 reacciones en Facebook, lo que muestra el cariño que despierta esta figura entre quienes la siguen en línea.

El caso de esta centenaria no es aislado en Cuba. Una cubana de 109 años en Cárdenas fue reportada en excelente estado de salud el año pasado, y otra matriarca de Santiago de Cuba llegó a los 103 años con 15 hijos, 53 nietos y 57 bisnietos. Según el Censo de Población y Viviendas de 2022, la isla contaba con aproximadamente 2,500 personas mayores de 100 años, con una esperanza de vida que supera los 78 años.

Otras abuelas cubanas han protagonizado celebraciones similares, como la fiesta de una centenaria que cumplió 100 años rodeada de su familia, o una anciana pinareña que llegó al siglo de vida sin haber fumado jamás.

La fe, el trabajo constante, los lazos familiares y —en este caso— una dieta sin renunciar a los placeres de la carne y las golosinas conforman el retrato de una mujer que ha vivido un siglo entero con alegría.