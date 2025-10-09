A sus 107 años, cubana le gana otra batalla a la vida

Vídeos relacionados:

Rosa Consuegra, de 107 años, recibió el alta médica tras superar una enfermedad reciente y se mantiene funcional y “llena de vida”, informaron integrantes del equipo de salud que la atendió en la sala de geriatría.

El caso fue atendido por el Grupo Básico de Trabajo IV del Hospital Lenin, de Holguín, que felicitó de manera especial a la Dra. Nadya Camayd y a Yudid Góngora por el cuidado brindado durante la hospitalización de la paciente centenaria.

De acuerdo con la comunicación de ese equipo, el resultado pone de relieve que la atención especializada y el trato afectuoso pueden marcar la diferencia en la evolución de los adultos mayores, incluso en edades extremas de la vida.

No se precisaron el diagnóstico concreto ni la duración del ingreso; el parte difundido se concentró en el buen estado funcional de Consuegra al momento del egreso y en el reconocimiento al personal implicado, en medio de una crítica situación sanitaria en Cuba que afecta principalmente a los ancianos.

Con este desenlace favorable, el caso de Rosa Consuegra se suma a las historias que reflejan el reto y la posibilidad de envejecimiento saludable cuando confluyen cuidado clínico oportuno y acompañamiento humano.

En Cuba, un país con alarmante envejecimiento poblacional, se han reportado decenas de casos de ancianos que sobrepasan los 100 años de vida.

Entre ellos destacan el de Carmen Arce Miranda, 107 años, que mantiene plena lucidez y recuerda con detalle su vida en la isla; su historia ilustra la longevidad femenina en el oriente cubano.

Agustina “Tina” García Ortega, de 100 años celebró años atrás su centenario rodeada de vecinos y familia; el festejo resaltó la resistencia cotidiana de los mayores en Cuba.

Acelia Rodríguez, de El Caney, Santiago de Cuba, festejó su cumpleaños 100 bailando y brindando junto a familiares y amigos.

