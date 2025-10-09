A sus 107 años, cubana le gana otra batalla a la vida

Vídeos relacionados:
Rosa Consuegra, de 107 años, recibió el alta médica tras superar una enfermedad reciente y se mantiene funcional y “llena de vida”, informaron integrantes del equipo de salud que la atendió en la sala de geriatría.
El caso fue atendido por el Grupo Básico de Trabajo IV del Hospital Lenin, de Holguín, que felicitó de manera especial a la Dra. Nadya Camayd y a Yudid Góngora por el cuidado brindado durante la hospitalización de la paciente centenaria.
De acuerdo con la comunicación de ese equipo, el resultado pone de relieve que la atención especializada y el trato afectuoso pueden marcar la diferencia en la evolución de los adultos mayores, incluso en edades extremas de la vida.
No se precisaron el diagnóstico concreto ni la duración del ingreso; el parte difundido se concentró en el buen estado funcional de Consuegra al momento del egreso y en el reconocimiento al personal implicado, en medio de una crítica situación sanitaria en Cuba que afecta principalmente a los ancianos.
Con este desenlace favorable, el caso de Rosa Consuegra se suma a las historias que reflejan el reto y la posibilidad de envejecimiento saludable cuando confluyen cuidado clínico oportuno y acompañamiento humano.
En Cuba, un país con alarmante envejecimiento poblacional, se han reportado decenas de casos de ancianos que sobrepasan los 100 años de vida.
Entre ellos destacan el de Carmen Arce Miranda, 107 años, que mantiene plena lucidez y recuerda con detalle su vida en la isla; su historia ilustra la longevidad femenina en el oriente cubano.
Agustina “Tina” García Ortega, de 100 años celebró años atrás su centenario rodeada de vecinos y familia; el festejo resaltó la resistencia cotidiana de los mayores en Cuba.
Acelia Rodríguez, de El Caney, Santiago de Cuba, festejó su cumpleaños 100 bailando y brindando junto a familiares y amigos.
Preguntas frecuentes sobre la longevidad y la situación de los ancianos en Cuba
¿Cómo logró Rosa Consuegra recuperar su salud a los 107 años?
Rosa Consuegra, de 107 años, recibió una atención médica especializada y un trato afectuoso por parte del equipo de salud que la atendió, lo que contribuyó a su recuperación. Su caso destaca la importancia del cuidado clínico oportuno y el acompañamiento humano en la salud de los adultos mayores en Cuba.
¿Cuál es el estado actual de la atención a los ancianos en Cuba?
A pesar de los esfuerzos puntuales, la atención a los ancianos en Cuba enfrenta serias dificultades debido a las carencias materiales, crisis sanitaria y envejecimiento poblacional, lo que representa un reto significativo para el sistema de salud y asistencia social en la isla.
¿Qué desafíos enfrentan las mujeres ancianas en Cuba?
Las mujeres ancianas en Cuba enfrentan un envejecimiento marcado por la escasez de recursos, apagones y despedidas de familiares que emigran. A menudo, su vejez es más una cuestión de supervivencia que de vivir plenamente, y muchas encuentran en el amor propio y la resistencia una forma de mantener su dignidad.
¿Cómo se celebra la longevidad en la comunidad cubana?
La longevidad en Cuba a menudo se celebra en familia, con reuniones que resaltan la resistencia y unidad de generaciones. Estas celebraciones son un testimonio de la fortaleza de los ancianos y de su papel central en la vida familiar, a pesar de las difíciles condiciones de vida en el país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.