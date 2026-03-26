A punto de cumplir 101 años, abuela cubana presume hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos

Melba Cardero Saldívar, residente en Mícara, municipio Segundo Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, cumplirá 101 años el próximo 30 de abril y lo celebra con una descendencia de cuatro generaciones vivas: 6 hijos, 17 nietos, 22 bisnietos y al menos 4 tataranietos.

Su bisnieta Anay Delgado Cardero publicó un video en Facebook en el que Melba repasa su larga vida con plena lucidez.

"Muchas son las personas que me preguntan sobre mi familia, por eso le hice esta entrevista a mi bisabuela Melba Cardero Saldívar, a casi de cumplir sus 101 años de edad", escribió Anay en la descripción de la publicación.

En el video, Melba se presenta con sencillez y precisión: "Yo soy hija de Manuel Cardero y Dolores Saldívar. Voy a cumplir el 30 de abril ciento un año. Nací en la Ensenada. Y ahí somos trece hermanos".

Fue la décima de esa numerosa familia, criada en una finca donde su padre trabajaba la tierra, antes de que la familia se mudara a la ciudad de San Luis, en Santiago de Cuba.

A los 17 años contrajo matrimonio con Francisco, conocido como Paco, quien tenía 19 en ese momento.

Juntos formaron una familia de seis hijos y se establecieron en Roma Blanca.

"Se murió Paco, que era mi esposo, se murió ahí. 86 años tenía él cuando se murió. Yo tenía 83 años cuando se murió", recuerda Melba sin titubear.

La longevidad parece tener raíces familiares. Su madre, Dolores Aldíbar, vivió hasta los 96 años, mientras que su padre, Manuel Cardero, falleció a los 45.

"Mi papá se murió ahí, mi mamá también. Mi papá se murió a los 45 años. Y mi mamá tenía 96 cuando se murió", relata la centenaria.

El caso de Melba se inscribe en un patrón documentado en la región oriental de Cuba. Santiago de Cuba ha sido escenario de varios casos notables de longevidad:

Prisciliana Sánchez Vázquez llegó a los 103 años en 2018 con 15 hijos, 53 nietos y 57 bisnietos, y Lucía Chacón Hechavarría falleció en 2024 a los 112 años con una descendencia de más de 150 personas entre nietos, bisnietos y tataranietos.

El fenómeno responde también a una realidad demográfica más amplia. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2024 el 25,7% de la población cubana superaba los 60 años, una de las tasas de envejecimiento más altas de América Latina, con una edad media de 42,1 años y una población total de 9.748.007 habitantes.

En 2017, Cuba registraba 2.153 centenarios.

"De esos hijos tengo 17 nietos. 22 bisnietos. Y varios tataranietos", dice Melba al final del video, con la misma calma con que ha contado cada etapa de su vida.

El 30 de abril, rodeada de cuatro generaciones, sumará un año más a una historia que ya es patrimonio de su familia y de su comunidad.