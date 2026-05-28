Régimen cubano reconoce que no hay avances en las negociaciones con EE.UU.

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La viceministra de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Josefina Vidal, reconoció este jueves que «no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington» y que desde la isla «dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EE.UU. con este proceso».

Las declaraciones se produjeron en los márgenes de una audiencia parlamentaria convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular bajo el nombre «Cuba quiere Paz», donde diputados denunciaron el bloqueo petrolero impuesto desde enero, las sanciones reforzadas y las amenazas de intervención militar.

Vidal precisó que, aunque el canal de intercambio «se mantiene abierto», Washington «sigue adoptando medidas coercitivas muy dañinas» de forma paralela a los contactos, lo que genera «dudas en cuanto a responsabilidad y seriedad» del proceso.

La admisión del régimen coincide con lo que el secretario de Estado Marco Rubio ya había reconocido el pasado 21 de mayo: «Sinceramente, no veo mucho avance» en las negociaciones, pese a confirmar contactos diplomáticos recientes, incluida la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 y 15 de mayo.

En una entrevista exclusiva con PBS NewsHour, Vidal ofreció una descripción devastadora de la situación interna: «Imaginen un país que no recibe en cinco meses ni una gota de petróleo. Hemos tenido que posponer cirugías. Eso ha tenido un impacto en la generación de electricidad y, como consecuencia, en los servicios de salud, la educación, el suministro de agua».

Calificó la situación como un «castigo colectivo» sin justificación, en un contexto en que los apagones superan las 20 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.

Vidal rechazó las acusaciones de la administración Trump de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y negó la existencia de operaciones de inteligencia de China o Rusia desde territorio cubano: «El gobierno de Estados Unidos no está diciendo la verdad. Las agencias estadounidenses saben muy bien que Cuba no es ni ha sido nunca una amenaza».

Sobre Rubio, fue directa: «No conoce Cuba. Nunca ha estado en Cuba. No entiende Cuba. Parece que no está familiarizado con la historia de Cuba».

El régimen dejó claro su única línea roja en cualquier negociación: «Las cuestiones relacionadas con nuestro orden interno son competencia exclusiva del pueblo cubano y solo del pueblo cubano», afirmó Vidal, descartando de plano cualquier discusión sobre cambios políticos internos.

El contexto militar en que se producen estas declaraciones es de máxima tensión.

Según un reportaje de Politico del miércoles, el Pentágono tiene tropas y armamento listos en el Caribe y solo falta la aprobación final de Trump para actuar.

Ese mismo día, Axios reveló que la administración describe su estrategia internamente como «aceleracionismo» y ya realizó ejercicios de simulación militar para escenarios de intervención.

Rubio, por su parte, insistió el miércoles en la reunión de gabinete en que EE.UU. seguirá hablando con Cuba, aunque calificó al régimen de «comunistas incompetentes» y señaló que GAESA controla el 70% de la economía sin beneficiar al pueblo.

El 5 de junio vence el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA o se expongan a sanciones secundarias, una presión adicional que amenaza con agravar aún más la crisis económica que ya padece el pueblo cubano.