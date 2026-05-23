Jefa de Misión de Cuba en EE.UU.: «Estamos dispuestos a dialogar»

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La jefa de Misión de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, declaró este sábado en una entrevista con NPR que el régimen cubano está dispuesto a dialogar con Washington sobre asuntos bilaterales, pero fijó límites que, según dijo, no serán negociables bajo ninguna circunstancia.

«Estamos dispuestos a entablar conversaciones con EE.UU. sobre asuntos bilaterales. Hay líneas rojas en cuanto a nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación, un orden legal y un sistema político que no estarán sobre la mesa. Así como nosotros no le pedimos a EE.UU. que ponga sobre la mesa su sistema político ni su sistema legal, eso le corresponde al pueblo americano», afirmó Torres Rivera en el programa Weekend Edition Saturday.

La entrevista fue difundida por la cuenta oficial de la Embajada cubana en Washington y se produce tres días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

Los cargos contra el exdictador, de 94 años, incluyen conspiración para matar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, con penas que podrían llegar a la cadena perpetua o la pena de muerte.

El régimen ha respondido a la acusación con una postura de desafío, calificándola de agresión política. Un funcionario cubano señaló que EE.UU. actuó intencionalmente al presentar los cargos, mientras que Díaz-Canel justificó el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Las declaraciones de Torres Rivera se enmarcan en un proceso de contactos diplomáticos discretos que lleva meses desarrollándose. El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío reconoció en febrero que existían intercambios «a los más altos niveles», y el propio Díaz-Canel afirmó en marzo que él y Raúl Castro participaban en las negociaciones con Washington.

Sin embargo, la vicecanciller Josefina Vidal advirtió a la AFP el 8 de abril que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos estaban en fase «muy preliminar» y que «todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos».

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en julio de 1996 que las aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo cubano, es decir, en espacio aéreo internacional.

Raúl Castro nunca ha pisado territorio estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que limita el alcance práctico de la acusación, aunque el Departamento de Justicia la presentó como un acto de justicia para las familias de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La entrevista de Torres Rivera en NPR representa la respuesta pública más directa del régimen hasta la fecha, buscando mantener abierta la puerta al diálogo mientras rechaza la acusación contra Raúl Castro como un acto de agresión política que, según La Habana, no hará retroceder su posición soberana.