Regresa el polvo sahariano: podría llegar al Caribe y Estados Unidos

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El meteorólogo Matt Devitt alertó este jueves sobre el regreso del polvo sahariano hacia el Caribe, advirtiendo que grandes columnas de polvo se desplazarán hacia el oeste desde África durante las próximas dos semanas, adentrándose en junio de 2026.

Según el pronóstico de Devitt, el polvo cruzará el Caribe y podría llegar también a Estados Unidos, siguiendo el patrón estacional que se repite cada año entre mayo y octubre.

«Es esa época del año otra vez: grandes columnas de polvo se dirigirán hacia el oeste desde África durante las próximas dos semanas, entrando en junio. Cruzará el Caribe y podría llegar también a Estados Unidos», escribió el meteorólogo en su publicación.

El fenómeno, conocido técnicamente como Capa de Aire Sahariano, es una masa de aire caliente, seco y cargado de polvo que se desplaza sobre el Atlántico tropical cada tres a cinco días, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La temporada de mayor actividad se intensifica a mediados de junio y alcanza su pico entre finales de ese mes y mediados de agosto.

Una imagen satelital incluida en el pronóstico muestra una densa nube de color dorado y marrón extendiéndose desde la costa occidental de África —Mauritania, Senegal y Mali— hacia el Atlántico.

El polvo sahariano tiene efectos directos sobre la actividad ciclónica tropical: la Capa de Aire Sahariano contiene aproximadamente un 50% menos de humedad que el aire tropical típico, lo que estabiliza la atmósfera, reduce la convección y dificulta el desarrollo de tormentas.

Devitt lo resumió así: «El polvo puede debilitar o suprimir la actividad tropical en las zonas afectadas».

Sin embargo, el fenómeno también deteriora la calidad del aire y agrava condiciones respiratorias como el asma, la rinitis y la irritación ocular, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares previas.

Cuba experimenta este fenómeno todos los años, con los episodios más intensos concentrados entre junio y agosto.

En julio de 2024 se registró el brote más significativo de polvo sahariano en dos años sobre el Atlántico, y en junio de 2025 una nueva nube afectó la isla y se aproximó a Florida.

Las autoridades sanitarias cubanas recomiendan evitar exposiciones prolongadas al aire libre, mantenerse hidratado y atender cualquier síntoma respiratorio durante los episodios de polvo.

Como efecto visual positivo, el polvo produce amaneceres y atardeceres de colores vibrantes que suelen llamar la atención en toda la región.

La Universidad Estatal de Colorado incluye el polvo sahariano como una de las variables ambientales en su pronóstico de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, recordando que cuando el polvo disminuye a finales del verano, la actividad ciclónica puede repuntar con fuerza.