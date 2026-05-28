Regresa el polvo sahariano: podría llegar al Caribe y Estados Unidos

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El meteorólogo Matt Devitt alertó este jueves sobre el regreso del polvo sahariano hacia el Caribe, advirtiendo que grandes columnas de polvo se desplazarán hacia el oeste desde África durante las próximas dos semanas, adentrándose en junio de 2026.
Según el pronóstico de Devitt, el polvo cruzará el Caribe y podría llegar también a Estados Unidos, siguiendo el patrón estacional que se repite cada año entre mayo y octubre.
«Es esa época del año otra vez: grandes columnas de polvo se dirigirán hacia el oeste desde África durante las próximas dos semanas, entrando en junio. Cruzará el Caribe y podría llegar también a Estados Unidos», escribió el meteorólogo en su publicación.
El fenómeno, conocido técnicamente como Capa de Aire Sahariano, es una masa de aire caliente, seco y cargado de polvo que se desplaza sobre el Atlántico tropical cada tres a cinco días, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
La temporada de mayor actividad se intensifica a mediados de junio y alcanza su pico entre finales de ese mes y mediados de agosto.
Una imagen satelital incluida en el pronóstico muestra una densa nube de color dorado y marrón extendiéndose desde la costa occidental de África —Mauritania, Senegal y Mali— hacia el Atlántico.
El polvo sahariano tiene efectos directos sobre la actividad ciclónica tropical: la Capa de Aire Sahariano contiene aproximadamente un 50% menos de humedad que el aire tropical típico, lo que estabiliza la atmósfera, reduce la convección y dificulta el desarrollo de tormentas.
Devitt lo resumió así: «El polvo puede debilitar o suprimir la actividad tropical en las zonas afectadas».
Sin embargo, el fenómeno también deteriora la calidad del aire y agrava condiciones respiratorias como el asma, la rinitis y la irritación ocular, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares previas.
Cuba experimenta este fenómeno todos los años, con los episodios más intensos concentrados entre junio y agosto.
En julio de 2024 se registró el brote más significativo de polvo sahariano en dos años sobre el Atlántico, y en junio de 2025 una nueva nube afectó la isla y se aproximó a Florida.
Las autoridades sanitarias cubanas recomiendan evitar exposiciones prolongadas al aire libre, mantenerse hidratado y atender cualquier síntoma respiratorio durante los episodios de polvo.
Como efecto visual positivo, el polvo produce amaneceres y atardeceres de colores vibrantes que suelen llamar la atención en toda la región.
La Universidad Estatal de Colorado incluye el polvo sahariano como una de las variables ambientales en su pronóstico de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, recordando que cuando el polvo disminuye a finales del verano, la actividad ciclónica puede repuntar con fuerza.
Preguntas Frecuentes sobre el Polvo Sahariano y su Impacto en el Caribe y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el polvo sahariano y cómo afecta al Caribe y Estados Unidos?
El polvo sahariano es una masa de aire caliente y seco cargada de polvo que se desplaza desde el desierto del Sahara hacia el Atlántico tropical. Este fenómeno puede debilitar la actividad ciclónica al reducir la humedad en la atmósfera, pero también deteriora la calidad del aire, afectando especialmente a personas con problemas respiratorios.
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¿Cuáles son las recomendaciones para protegerse del polvo sahariano?
Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse hidratado durante los episodios de polvo sahariano. También es importante atender cualquier síntoma respiratorio, especialmente en personas vulnerables como niños y adultos mayores.
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¿Cómo afecta el polvo sahariano a la temporada ciclónica en el Atlántico?
El polvo sahariano puede debilitar o suprimir la actividad ciclónica en las zonas afectadas, ya que contiene menos humedad que el aire tropical típico, lo que estabiliza la atmósfera y dificulta el desarrollo de tormentas. Sin embargo, cuando el polvo disminuye, la actividad ciclónica puede repuntar.
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¿Cuándo es más común la llegada del polvo sahariano al Caribe y Estados Unidos?
El polvo sahariano es más común entre mayo y octubre, con mayor actividad desde mediados de junio hasta mediados de agosto. Durante este periodo, grandes columnas de polvo se desplazan desde África hacia el oeste, cruzando el Atlántico y afectando al Caribe y potencialmente a Estados Unidos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.