¿Cómo se lleva una relación con 15 años de diferencia? Cubana con marido mayor que ella responde

Una cubana identificada como Aniadys (@aniadys_aaa) publicó ayer en TikTok un video en el que responde a la pregunta que más le hacen sus seguidores: cómo se lleva una relación cuando hay 15 años de diferencia de edad entre ella y su marido, quien es el mayor de los dos.

En el video de poco más de un minuto, grabado mientras la pareja cocinaba una langosta juntos, Aniadys defiende su vínculo con una respuesta directa: «La pregunta que más me hacen: cómo se lleva una relación cuando hay quince años de diferencia. Y la verdad, mi amor, que es más fácil de lo que la gente piensa, porque al final una relación no se sostiene por la edad, se sostiene por la paz, el respeto y las ganas que existen de elegirse uno al otro todos los días».

La creadora reconoce que los comentarios críticos no faltan, y que con frecuencia aparecen voces que insinúan una posible infidelidad futura de su parte por ser la más joven.

Sin embargo, contraargumenta con firmeza: «La diferencia de edad siempre va a ser un tema en la sociedad. Siempre aparece alguien diciéndose que si el hombre es mayor, que si la mujer es más joven, que si algún día ella te va a traicionar. Y sí, es verdad que puede pasar, pero también pasa en las relaciones donde ambos tienen la misma edad».

Aniadys también apunta directamente a quienes juzgan desde los prejuicios: «La gente muchas veces juzga lo que no entiende, y hay muchas veces que la sociedad nunca termina de aceptar porque viven acostumbrados a pensar que todos tienen que verse igual y funcionar igual».

Para ella, lo que sostiene una relación no tiene que ver con los años de cada uno: «Lo que mantiene una relación no es el número, es cómo te tratan cuando nadie te está mirando. Es la tranquilidad que sientes dentro de tu casa, la paz. Es cocinar juntos una langosta como estás mirando ahora, donde se hablan mil boberías, donde uno se ríe, donde todavía sientes que puedes conversar y que te sientes bien al lado de la persona».

El video no es un caso aislado. En junio de 2025, otra cubana defendió en TikTok su relación con un hombre mayor con la frase «No es mi abuelo, no es mi papá, es mi marido», asegurando que ambos trabajan y que su vínculo no se basa en dinero.

En octubre de 2025, una joven cubana viralizó la historia de su novio 25 años mayor con la frase «él podría ser mi papá», contando que hoy viven felices en Estados Unidos.

En enero de 2026, una cubana recibió críticas en redes por ser feliz en una relación «colágeno» —término que en Cuba se usa para referirse irónicamente a parejas donde la mujer es mayor que el hombre—, lo que muestra que el debate sobre la edad en las relaciones genera reacciones en ambas direcciones.

El debate en torno a estas parejas frecuentemente incluye sospechas de motivaciones económicas o migratorias, el llamado «amor a primera visa», una capa adicional de prejuicio que Aniadys no menciona directamente pero que subyace en los comentarios que recibe.

Su cierre en el video resume su postura sin rodeos: «La verdadera realidad es que no todo se queda donde hay más juventud. Uno se queda donde siente paz, tranquilidad, donde te quieren, donde te aman, donde te sientes que eres una persona importante».