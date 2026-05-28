«Hasta el helicóptero tiene hambre ahí»: cubanos se burlan de la preparación combativa del MINFAR

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó ayer en su página oficial de Facebook un reel de 40 segundos titulado «La preparación combativa no se detiene», bajo el hashtag #FARCuba, y la reacción de los cubanos fue una avalancha de burlas que convirtió el video propagandístico en un meme involuntario.

El material muestra soldados con uniformes de camuflaje y cascos tácticos oscuros en el interior de una aeronave militar, n helicóptero tipo Mi-8 de fabricación soviética que realiza maniobras de inserción táctica aérea mediante rápel sobre un edificio de entrenamiento deteriorado, y combatientes en posiciones de combate portando fusiles tipo AKM.

La publicación acumuló más de 113,900 vistas, 5,845 reacciones y 1,286 comentarios, la gran mayoría irónicos y sarcásticos.

El comentario que mejor resumió el sentir general fue también el más repetido: «Hasta el helicóptero tiene hambre ahí».

Otros usuarios apuntaron directamente al estado del equipo: «Ese debe ser el único helicóptero que sirve en Cuba y es del año 80», escribió uno; otro añadió: «No hay un chaleco, ni casco táctico, ni visores montados en los fusiles. Ni lo más elemental que posee un infante moderno».

Un detalle del video amplificó las burlas: varios comentaristas señalaron que uno de los soldados cayó aparatosamente al tirarse del helicóptero. «El cuarto tipo que se tiró del helicóptero, qué clase de desbaratada se ha dado, rompió el ayuno de dos días con la tierra que se comió», escribió un usuario.

El contraste entre el gasto de combustible en maniobras y la crisis que padece la población fue otro eje central de los comentarios. «Para eso sí hay combustible», ironizó un cubano, en alusión directa a los apagones prolongados que sufre la isla.

Este video es el más reciente de una serie de publicaciones propagandísticas del MINFAR que han generado el efecto contrario al buscado, enmarcadas en la declaración del régimen del «Año de Preparación para la Defensa».

El patrón se repite desde enero: maniobras con motocicletas viejas, la participación de Díaz-Canel en ejercicios militares, el entrenamiento de las llamadas «Avispas Negras» de Matanzas, y el mensaje del 5 de mayo en el que el MINFAR afirmó que «la orden de alto el fuego no será dada jamás», acompañado de la imagen de un misil.

La campaña se intensificó tras las medidas de presión de la administración Trump, que en mayo firmó una orden ejecutiva ampliando sanciones sobre Cuba en energía, defensa, minería y finanzas.

El día anterior, el miércoles, el MINFAR había publicado otro video de entrenamiento que acumuló más de 92,500 vistas y 888 comentarios igualmente irónicos, entre ellos el de la usuaria Missy Groot: «Los Delta Force van a morir... pero de la risa».

La crisis alimentaria que padece Cuba tras 67 años de dictadura comunista se convierte así en el telón de fondo inevitable de cada publicación militar del régimen: los propios cubanos señalan que los soldados padecen la misma desnutrición que el resto de la población, lo que vacía de credibilidad cualquier discurso belicista. «Circo Cuba 2026», resumió un comentarista.