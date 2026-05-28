Revelan detalles sobre la detención en Miami de la hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

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Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, fue detenida el lunes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras trabajaba en una clínica de cirugía plástica en Miami.

Según reveló en exclusiva el abogado Avelino González al programa "Encuentro Virtual" de Telemundo 51, las condiciones en que se encuentra Rosales Aguirreurreta son alarmantes.

«La tienen en estos momentos en un centro aquí en la Florida. Todavía no está en un centro de detención permanente, pero las condiciones son infrahumanas. Están durmiendo en el suelo, les dan la misma sopa en almuerzo y comida y no les están dando medicamentos», declaró el abogado. Aseguró conocer detalles del caso aunque no representa legalmente a la detenida.

González también señaló que las autoridades estarían ejerciendo presión sobre Alina para que abandone el país por su propia voluntad: «La están tratando de presionar a que la persona se autodeporte».

ICE detalló que Alina Rosales Aguirreurreta ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 a través del aeropuerto internacional de Orlando y habría permanecido en el país sin regularizar su situación migratoria.

«El problema es que todavía no le han otorgado la residencia y consideran que en algún momento estuvo fuera de estatus migratorio», explicó González.

En Cuba, Alina Rosales Aguirreurreta ejercía como médica cirujana plástica, y en Miami se desempeñaba como asistente en una clínica del mismo ramo, según confirmó el abogado.

Univision Miami reportó que la detenida tendría una audiencia de fianza ante un juez, aunque no se reveló el centro donde permanece recluida.

El abogado González aclaró que este caso es distinto al de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar-empresarial del régimen cubano.

Adys fue detenida por ICE en Miami entre el 20 y 22 de mayo bajo la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por determinación del secretario de Estado Marco Rubio, y posteriormente trasladada al Centro de Procesamiento de ICE en Luisiana del Sur.

General Ulises Rosales del Toro: Otro comunista con hijos en Estados Unidos

El padre de la detenida es uno de los militares más influyentes de la historia del régimen cubano: fue Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre 1981 y 1997, luego Ministro del Azúcar, Ministro de la Agricultura, Vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba hasta 2011, además de ostentar el título de Héroe de la República de Cuba.

Una investigación de Martí Noticias publicada en febrero de 2026 documentó que la familia Rosales del Toro ha disfrutado de viajes internacionales, residencias exclusivas y negocios.

Otra hija de Rosales del Toro vive entre Cancún y Cuba, un hijo reside en Italia y celebró una boda de lujo en Nápoles, y la nieta Daniela Rosales Pérez exhibía viajes por Europa en julio de 2021, durante las protestas del 11J.

La detención de Alina Rosales se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra familiares de jerarcas del régimen cubano que residen en territorio estadounidense, una presión que, según todo indica, no ha concluido.