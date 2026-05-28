Pareja cubana permanece bajo resguardo migratorio tras hecho de agresión en Cancún

Cubano acusado de agredir a mexicano en Cancún permanece bajo resguardo migratorio junto a su pareja

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La Policía de Cancún confirmó este jueves que una pareja de origen cubano identificada como Rigoberto «N» y Yudelmis «N» fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) tras un operativo de seguridad desplegado la noche del miércoles en la Supermanzana 23 de Cancún, Quintana Roo.

El comunicado oficial de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez precisó que el operativo se implementó «derivado de un reporte relacionado con una alteración al orden público en la zona» y que durante la atención de los hechos «se registraron daños en un inmueble».

Según el reporte oficial, ambos fueron localizados durante una intervención coordinada entre distintas corporaciones de seguridad y posteriormente canalizados ante el INM, «instancia encargada de dar seguimiento a su situación migratoria conforme a los procedimientos correspondientes».

Durante el operativo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención prehospitalaria a Yudelmis «N», quien presenta estado de gravidez, para verificar sus condiciones de salud antes del traslado.

El hombre fue escoltado hasta las instalaciones migratorias por varias patrullas en medio de una fuerte tensión generada por habitantes de la zona, según reportó el Periódico Quequi.

El detonante del incidente fue la denuncia pública de un ciudadano mexicano que afirmó haber sido mordido por un perro sin correa y luego agredido físicamente por el presunto dueño del animal, identificado como cubano.

El afectado difundió un video en redes sociales mostrando sus lesiones y pidiendo la intervención de las autoridades, lo que desencadenó una rápida viralización del contenido.

Horas después, decenas de vecinos se congregaron frente a la vivienda del señalado y comenzaron a lanzar piedras y botellas contra la fachada, rompiendo ventanas y dañando el portón de entrada.

La tensión en la Supermanzana 23 tras la agresión viral obligó al despliegue de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y equipos antimotines para dispersar a la multitud y evitar un enfrentamiento mayor.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la situación migratoria previa de la pareja ni han precisado si la mujer enfrenta algún procedimiento administrativo independiente.

La Secretaría de Seguridad reiteró que «continuará atendiendo de manera inmediata cualquier reporte ciudadano para preservar el orden público», mientras el INM tiene hasta 15 días hábiles para resolver la situación migratoria de la pareja, con posibilidad de alojamiento en estación migratoria de hasta 60 días hábiles según la Ley de Migración de México.