Pareja cubana permanece bajo resguardo migratorio tras hecho de agresión en Cancún

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La Policía de Cancún confirmó este jueves que una pareja de origen cubano identificada como Rigoberto «N» y Yudelmis «N» fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) tras un operativo de seguridad desplegado la noche del miércoles en la Supermanzana 23 de Cancún, Quintana Roo.
El comunicado oficial de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez precisó que el operativo se implementó «derivado de un reporte relacionado con una alteración al orden público en la zona» y que durante la atención de los hechos «se registraron daños en un inmueble».
Según el reporte oficial, ambos fueron localizados durante una intervención coordinada entre distintas corporaciones de seguridad y posteriormente canalizados ante el INM, «instancia encargada de dar seguimiento a su situación migratoria conforme a los procedimientos correspondientes».
Durante el operativo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención prehospitalaria a Yudelmis «N», quien presenta estado de gravidez, para verificar sus condiciones de salud antes del traslado.
El hombre fue escoltado hasta las instalaciones migratorias por varias patrullas en medio de una fuerte tensión generada por habitantes de la zona, según reportó el Periódico Quequi.
El detonante del incidente fue la denuncia pública de un ciudadano mexicano que afirmó haber sido mordido por un perro sin correa y luego agredido físicamente por el presunto dueño del animal, identificado como cubano.
El afectado difundió un video en redes sociales mostrando sus lesiones y pidiendo la intervención de las autoridades, lo que desencadenó una rápida viralización del contenido.
Horas después, decenas de vecinos se congregaron frente a la vivienda del señalado y comenzaron a lanzar piedras y botellas contra la fachada, rompiendo ventanas y dañando el portón de entrada.
La tensión en la Supermanzana 23 tras la agresión viral obligó al despliegue de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y equipos antimotines para dispersar a la multitud y evitar un enfrentamiento mayor.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la situación migratoria previa de la pareja ni han precisado si la mujer enfrenta algún procedimiento administrativo independiente.
La Secretaría de Seguridad reiteró que «continuará atendiendo de manera inmediata cualquier reporte ciudadano para preservar el orden público», mientras el INM tiene hasta 15 días hábiles para resolver la situación migratoria de la pareja, con posibilidad de alojamiento en estación migratoria de hasta 60 días hábiles según la Ley de Migración de México.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria y conflictos con ciudadanos cubanos en Cancún
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la pareja cubana está bajo resguardo migratorio en Cancún?
La pareja cubana fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) tras un incidente de agresión relacionado con una alteración del orden público en Cancún. Este incidente incluyó daños a un inmueble y generó tensión en la comunidad local.
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¿Qué provocó el incidente de agresión en Cancún?
El incidente comenzó cuando un ciudadano mexicano denunció que fue mordido por un perro sin correa y posteriormente agredido físicamente por el dueño del animal, presuntamente de origen cubano. Esto desató una serie de protestas y disturbios en la zona.
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¿Cuál es la situación migratoria de la comunidad cubana en Cancún?
La comunidad cubana en Cancún se ha incrementado debido a un flujo migratorio significativo, con muchos cubanos asentándose en la ciudad en condiciones precarias. Esto ha generado creciente tensión social y rechazo hacia los migrantes cubanos por parte de los residentes locales.
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¿Qué medidas están tomando las autoridades ante los incidentes con ciudadanos cubanos?
Las autoridades mexicanas han desplegado operativos de seguridad y han puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) a los involucrados en incidentes violentos. Se están realizando acciones para preservar el orden público y evaluar la situación migratoria de los detenidos.
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¿Se han presentado otros incidentes violentos recientes en Cancún relacionados con cubanos?
Sí, en las últimas semanas se han registrado varios incidentes violentos en Cancún que involucran a ciudadanos cubanos. Estos incluyen detenciones por agresiones, robos y otros actos delictivos en diferentes zonas de la ciudad, aumentando la percepción de inseguridad entre los residentes locales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.