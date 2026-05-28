Sale del SEN unidad uno de la termoeléctrica de Santa Cruz: Aumentan los apagones

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La unidad uno de la Central Termoeléctrica Santa Cruz salió de línea del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este miércoles a las 17:15 horas por un fallo en el sistema de regulación de la turbina, según informó la Unión Eléctrica de Cuba en su actualización de las 19:00 horas.

La salida de esta unidad agravó de inmediato una situación ya crítica: a las siete de la tarde, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,122 MW frente a una demanda de 2,974 MW, con una afectación activa de 1,875 MW. La disponibilidad representaba el 37.7% de la demanda total.

Antes de producirse la avería, la Unión Eléctrica ya proyectaba una afectación de 1,975 MW para el pico nocturno, con una demanda máxima de 3,200 MW y una disponibilidad de apenas 1,255 MW. La salida de Santa Cruz empeoró esas cifras.

Entre las unidades averiadas del SEN ese mismo día figuraban también la unidad dos de la CTE Ernesto Guevara, una unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad cinco de la CTE Antonio Maceo.

La CTE Santa Cruz del Norte, ubicada en Matanzas, tiene una capacidad instalada asociada a un complejo de 480 MW y es una de las instalaciones más importantes del sistema eléctrico cubano. A lo largo de 2026, sus unidades han protagonizado múltiples averías: el 14 de marzo se reportaron fallos en las unidades uno y dos; el 16 de marzo, las unidades dos y tres estaban averiadas durante un apagón general por desconexión total del SEN; el 8 de abril, la no entrada de la unidad uno elevó la afectación a 1,871 MW.

El patrón se repite: cada fallo en Santa Cruz dispara la afectación nacional de forma inmediata, dado que el SEN opera con un déficit estructural crónico causado por la escasez de combustible y el deterioro acumulado del parque termoeléctrico.

Mayo de 2026 ha sido uno de los meses más duros del año. El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2,153 MW en horario pico, y el 14 de mayo se alcanzó otro récord de 2,174 MW. El 16 de mayo, el 51% del país quedó sin electricidad simultáneamente, con una afectación máxima de 2,041 MW. En La Habana, los apagones llegaron a extenderse entre 20 y 22 horas diarias durante este mes.

El miércoles, el actor Luis Alberto García publicó en Facebook una crítica directa al régimen: «¿Hay combustible o no? ¿Son ideológicos la gasolina y el petróleo?», cuestionando el uso de recursos estatales para actos políticos mientras persisten los apagones masivos.

Las dos causas estructurales de la crisis son la falta de combustible y el colapso progresivo de las termoeléctricas por averías acumuladas y ausencia de mantenimiento adecuado, consecuencia directa de 67 años de gestión económica fallida por parte de la dictadura. El gobierno no ha presentado soluciones estructurales a corto plazo.