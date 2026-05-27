Luis Alberto García: «¿Hay combustible o no? ¿Son ideológicos la gasolina y el petróleo?»

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El actor cubano Luis Alberto García publicó este miércoles en Facebook una «Reflexión sombría» en la que denuncia la contradicción de un Estado que moviliza transporte y consume combustible para actos políticos mientras el país sufre apagones de hasta 22 horas diarias.
En el texto, García cuestiona abiertamente el uso de recursos estatales para las que llama «liturgias» del régimen: actos políticos e ideológicos organizados en barrios, municipios y capitales de provincia de toda la isla, con numerosos vehículos que colman calles y avenidas desde horas tempranas.
«¿Hay combustible o no? ¿Son ideológicos la gasolina y el petróleo? ¿Partidistas?», pregunta el actor con su habitual ironía.
García exige transparencia a una prensa que, según él, no es libre: «¿La prensa cubana, si es LIBRE DE VERDAD, podría ilustrarnos al respecto? ¿Tirarle, a este proletariado que paga impuestos de primer mundo para recibir servicios de noveno o décimo, cifras fehacientes obtenidas en una investigación a fondo sobre el tema?»
El actor bautiza irónicamente a Cuba como «Oskuristán del Caribe» o «República de Apagonia: Primer Territorio Libre de Luz Eléctrica de América Latina», y lanza la pregunta que da título a su publicación: «¿La verdadera victoria ideológica no sería tener más iluminación en nuestras casas y menos discursos, slogans, consignas? ¿Menos banderitas agitadas?»
El texto concluye con una frase que resume la hipocresía que denuncia: «Está raro eso de que una dictadura del proletariado no le rinda cuentas claras al oscurecido... proletariado».
La publicación llega en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas. El martes, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,195 MW frente a una demanda de 2,740 MW, con un déficit proyectado en hora pico de entre 1,960 y 1,990 MW.
El récord de déficit del año se registró el 13 de mayo, con una brecha de 2,153 MW, y el 16 de mayo el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea, con una afectación máxima de 2,041 MW.
En La Habana, los apagones han alcanzado entre 20 y 22 horas diarias durante mayo, con ciclos de apenas hora y media a cuatro horas de suministro.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió el 11 de marzo que Cuba no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, describió el 14 de mayo la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».
Esta no es la primera vez que García alza la voz. El pasado lunes denunció 20 horas consecutivas sin electricidad y alertó sobre el sufrimiento de los niños: «Los niños son los que saben sufrir».
En enero rechazó la consigna oficial «dudar es traicionar», calificándola de «una de las sentencias más fascistas», y en marzo suspendió su peña cultural de más de 15 años declarando que el país está «tocando fondo» y que «no vemos de momento el final de este oscurísimo túnel».
En octubre de 2025 ya había criticado el uso de recursos para marchas y tribunas mientras el país sufría apagones, lo que le valió un ataque público de un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La contradicción que señala García quedó en evidencia el 1 de mayo, cuando el régimen organizó su marcha anual del Día del Trabajo —trasladada de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí bajo argumento oficial de «austeridad» y «bloqueo energético»— con movilización masiva de transporte estatal, en un país donde el 75% de las unidades térmicas estaba fuera de servicio semanas antes.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la principal crítica de Luis Alberto García en su reciente publicación en redes?
La principal crítica de Luis Alberto García es el uso de recursos estatales para actos políticos mientras el país sufre prolongados apagones. El actor denuncia la contradicción de gastar recursos en eventos ideológicos mientras los cubanos enfrentan una severa crisis energética.
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¿Por qué se compara la situación de Cuba con "Oskuristán del Caribe"?
Luis Alberto García utiliza el término "Oskuristán del Caribe" para describir irónicamente la grave situación de los apagones en Cuba, resaltando la falta de electricidad en contraste con las constantes actividades políticas del gobierno. La expresión enfatiza la oscuridad literal y figurativa que viven los cubanos.
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¿Cómo ha afectado la crisis eléctrica a la vida diaria en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba ha provocado apagones de hasta 22 horas diarias en algunas zonas, afectando gravemente la vida diaria. Esto ha impactado hogares, hospitales, escuelas y negocios, y ha exacerbado problemas de salud pública, como el dengue y el chikungunya.
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¿Qué papel juega la prensa oficial en la crisis cubana según Luis Alberto García?
Luis Alberto García critica la falta de transparencia de la prensa oficial cubana, acusándola de no informar verazmente sobre la crisis. El actor pide una prensa libre que investigue y reporte con honestidad sobre los problemas que afectan al país, en lugar de maquillar la realidad.
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¿Por qué la situación energética de Cuba es tan crítica?
La situación energética en Cuba es crítica debido a la falta de combustible y el mal estado de las infraestructuras eléctricas. El déficit de generación y las frecuentes averías han provocado apagones extendidos, mientras el gobierno atribuye parte del problema al embargo de Estados Unidos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.