Petrolero ruso queda «a la espera de instrucciones» mientras se aleja de Cuba

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El petrolero ruso Universal, que transportaba alrededor de 270,000 barriles de diésel con destino a Cuba, ha abandonado definitivamente su viaje a la isla y navega hacia el sureste en dirección a Brasil, según datos de seguimiento marítimo publicados este miércoles por la empresa de inteligencia energética Kpler y citados por Bloomberg.

El destino del buque, con bandera rusa y sancionado por múltiples países, figura ahora como «por encargo», un término marítimo que indica que la embarcación está a la espera de instrucciones y no tiene puerto asignado.

El Universal zarpó del puerto báltico ruso de Vistino, en la región de Leningrado, el 6 de abril con destino a Cuba, pero pasó el último mes a la deriva en el Mar de los Sargazos, a unos 1,600 kilómetros al noreste de la isla, navegando a velocidades mínimas sin declarar puerto de destino.

El pasado lunes, los datos de seguimiento de Kpler aún listaban a Cuba como destino del buque. Desde entonces, el rumbo cambió hacia el sur, en dirección a Brasil.

Según informes de The Insider citados por The Moscow Times, las autoridades estadounidenses no autorizaron al petrolero a continuar su viaje hacia Cuba, lo que explica las semanas de deriva en el Atlántico.

El buque está sujeto a sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Canadá, y está vinculado a Sovcomflot, parte de la llamada «flota sombra» rusa.

El Universal cruzó el Canal de la Mancha el 8 de abril escoltado por la fragata Admiral Grigorovich, de la Flota rusa del Mar Negro, lo que subrayó la dimensión estratégica del intento de envío.

El desvío representa un golpe severo para Cuba, que atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas.

El único cargamento de combustible que llegó exitosamente a la isla en 2026 fue el del buque Anatoly Kolodkin, que atracó en Matanzas el 31 de marzo con unos 730,000 barriles de crudo ruso. Esas reservas se agotaron a finales de abril.

El 14 de mayo, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que la isla no tenía «absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel».

El déficit eléctrico superó los 2,000 MW en horas de máxima demanda, con apagones de hasta 20-25 horas diarias en amplias zonas del país.

La presión estadounidense sobre el suministro energético cubano se ha intensificado en los últimos meses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió en marzo una licencia que permite ciertas transacciones con petróleo ruso, pero excluye explícitamente a Cuba. El presidente Donald Trump también amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier país que enviara crudo a la isla.

A ello se suma el corte de suministros venezolanos desde noviembre de 2025, tras la caída de Nicolás Maduro, y la suspensión de envíos mexicanos en enero de 2026.

El contexto geopolítico se agravó el 20 de mayo, cuando la administración Trump desclasificó una acusación formal contra el exlíder cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, que mató a cuatro personas, incluyendo tres estadounidenses. Ese mismo día, el portaaviones USS Nimitz y su grupo de ataque fueron desplegados hacia aguas cubanas.

Cuba produce solo unos 40,000 barriles diarios de petróleo pero necesita aproximadamente 110,000 barriles diarios, y el desvío del Universal deja a la isla sin perspectivas claras de alivio energético a corto plazo.