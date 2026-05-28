«No tengo luz ni nada»: ¿Jorge Junior sin panel solar?

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Jorge Junior, líder del grupo musical cubano Los 4, se sumó esta semana a los millones de cubanos que padecen los apagones en la isla al publicar en Facebook una queja humorística sobre el corte eléctrico que sufre en su propio hogar.
«Yo soy el bloque 5 y en el grupo dice que ya llegó la luz y yo no tengo luz ni nadaaaaaaa», escribió el artista en su cuenta verificada de la red social, acompañando el texto con una foto suya de espaldas, mirando un aire acondicionado tipo split con las lámparas de techo apagadas, en una habitación con decoración de mármol azul y dorado.
La publicación desató una avalancha de comentarios que mezclaron humor, ironía y crítica social.
Varios seguidores le recordaron que, dado su estatus como artista reconocido, debería poder costearse una solución alternativa.
«¿Me vas a decir que no tienes paneles ni EcoFlow? ¡Abusador!», le espetó un internauta. Otro le recomendó directamente: «Jorgito, llena el techo de tu casa de paneles solares, así lo hizo Elito Revé y resolvió ese problema».
No faltaron quienes aprovecharon para marcar la diferencia con su propia realidad. «Eso lo puedo decir yo, que no tengo para comprarme ni planta ni paneles ni nada», respondió una seguidora, evidenciando la desigualdad que genera la crisis entre quienes pueden permitirse soluciones privadas y quienes no.
Otros comentarios apuntaron directamente a la disfunción del sistema eléctrico cubano. «Solo dos horas de servicio eléctrico, el supervisor de turno piensa mucho en nosotros», ironizó un usuario.
Alguien más añadió: «Dicen que lo restauran paulatinamente... siempre pasa con el bloque 2». Y uno resumió la situación con una frase lapidaria: «Bienvenido al mundo real, bro».
Hubo también quien le sugirió buscar otro canal de queja: «A quejarse al PCC», escribió un internauta, mientras otro simplemente comentó: «Apagón total, dale, saca los quinqués».
La queja de Jorge Junior se produce en el peor momento de la crisis eléctrica cubana, que en los últimos días ha alcanzado niveles críticos.
El déficit de generación eléctrica superó los 2,100 MW el pasado lunes, con apagones que en algunas zonas de La Habana llegan a entre 20 y 22 horas diarias.
El propio ministro de Energía y Minas reconoció en mayo el malestar de la población ante la situación, y el régimen admitió a finales de 2025 que los apagones continuarían durante 2026.
Ante el colapso del sistema eléctrico estatal, Cuba flexibilizó en abril de 2026 los requisitos para instalar paneles solares en viviendas particulares, dejando el permiso obligatorio solo para centros históricos y edificios multifamiliares, una medida que beneficia principalmente a quienes tienen recursos para asumir esa inversión.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y las alternativas energéticas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jorge Junior no tiene paneles solares para mitigar los apagones en Cuba?
Jorge Junior, a pesar de ser un artista reconocido, no ha instalado paneles solares en su hogar, lo que ha generado comentarios críticos de sus seguidores. Muchos consideran que, dada su posición económica, podría permitirse esta solución, que se ha vuelto necesaria ante la crisis eléctrica en la isla.
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¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a los cubanos según los testimonios en redes sociales?
La crisis eléctrica en Cuba está afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Los apagones prolongados impiden el descanso, el trabajo y afectan la estabilidad emocional de la población. Personas como un joven que compartió su experiencia en redes sociales muestran cómo deben recurrir a métodos alternativos, como cocinar con carbón, ante la falta de electricidad.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano respecto a la instalación de paneles solares?
El gobierno cubano ha flexibilizado los requisitos para instalar paneles solares en viviendas particulares, dejando el permiso obligatorio solo para centros históricos y edificios multifamiliares. Esta medida busca incentivar el uso de energía solar como alternativa ante el colapso del sistema eléctrico estatal, aunque principalmente beneficia a quienes tienen los recursos para asumir la inversión.
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¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba y qué soluciones se proponen?
El sistema eléctrico cubano atraviesa una crisis severa con déficits de generación que superan los 2,100 MW, provocando apagones de hasta 22 horas diarias en algunas zonas. El gobierno ha promovido la instalación de paneles solares y ha realizado visitas a instalaciones energéticas, pero estas medidas no han resuelto la falta de suministro eléctrico ni han ofrecido soluciones estructurales efectivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.