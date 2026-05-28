«No tengo luz ni nada»: ¿Jorge Junior sin panel solar?

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Jorge Junior, líder del grupo musical cubano Los 4, se sumó esta semana a los millones de cubanos que padecen los apagones en la isla al publicar en Facebook una queja humorística sobre el corte eléctrico que sufre en su propio hogar.

«Yo soy el bloque 5 y en el grupo dice que ya llegó la luz y yo no tengo luz ni nadaaaaaaa», escribió el artista en su cuenta verificada de la red social, acompañando el texto con una foto suya de espaldas, mirando un aire acondicionado tipo split con las lámparas de techo apagadas, en una habitación con decoración de mármol azul y dorado.

La publicación desató una avalancha de comentarios que mezclaron humor, ironía y crítica social.

Varios seguidores le recordaron que, dado su estatus como artista reconocido, debería poder costearse una solución alternativa.

«¿Me vas a decir que no tienes paneles ni EcoFlow? ¡Abusador!», le espetó un internauta. Otro le recomendó directamente: «Jorgito, llena el techo de tu casa de paneles solares, así lo hizo Elito Revé y resolvió ese problema».

No faltaron quienes aprovecharon para marcar la diferencia con su propia realidad. «Eso lo puedo decir yo, que no tengo para comprarme ni planta ni paneles ni nada», respondió una seguidora, evidenciando la desigualdad que genera la crisis entre quienes pueden permitirse soluciones privadas y quienes no.

Otros comentarios apuntaron directamente a la disfunción del sistema eléctrico cubano. «Solo dos horas de servicio eléctrico, el supervisor de turno piensa mucho en nosotros», ironizó un usuario.

Alguien más añadió: «Dicen que lo restauran paulatinamente... siempre pasa con el bloque 2». Y uno resumió la situación con una frase lapidaria: «Bienvenido al mundo real, bro».

Hubo también quien le sugirió buscar otro canal de queja: «A quejarse al PCC», escribió un internauta, mientras otro simplemente comentó: «Apagón total, dale, saca los quinqués».

Captura de Facebook

La queja de Jorge Junior se produce en el peor momento de la crisis eléctrica cubana, que en los últimos días ha alcanzado niveles críticos.

El déficit de generación eléctrica superó los 2,100 MW el pasado lunes, con apagones que en algunas zonas de La Habana llegan a entre 20 y 22 horas diarias.

El propio ministro de Energía y Minas reconoció en mayo el malestar de la población ante la situación, y el régimen admitió a finales de 2025 que los apagones continuarían durante 2026.

Ante el colapso del sistema eléctrico estatal, Cuba flexibilizó en abril de 2026 los requisitos para instalar paneles solares en viviendas particulares, dejando el permiso obligatorio solo para centros históricos y edificios multifamiliares, una medida que beneficia principalmente a quienes tienen recursos para asumir esa inversión.