Apagones sin tregua en Cuba: déficit eléctrico supera los 1.900 MW y el SEN sigue al límite

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba cerró el miércoles con una afectación máxima de 1.957 MW a las 21:40 horas, según el reporte diario de la Unión Eléctrica, con interrupciones sostenidas durante las 24 horas del día y a lo largo de toda la madrugada del jueves.

Este jueves a las 6:00 de la mañana, la situación no mejoraba: la disponibilidad del SEN era de apenas 1.260 MW frente a una demanda de 2.740 MW, con 1.476 MW afectados. Para el horario de la media se estimaba una afectación de 1.300 MW.

El panorama para el horario pico de este jueves es igualmente sombrío. La Unión Eléctrica proyecta una disponibilidad de 1.460 MW contra una demanda de 3.100 MW, lo que arroja un déficit de 1.640 MW y una afectación estimada de 1.670 MW.

Varias unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio. La Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo están averiadas, mientras que la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas se encuentran en mantenimiento. A eso se suman 393 MW adicionales fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

El único elemento favorable de la jornada es la reconexión de la CTE Antonio Guiteras al SEN este jueves a las 7:48 de la mañana, cuatro días después de haber salido por un poro en el economizador. La planta, inaugurada en 1988 en Matanzas con una capacidad nominal de 250 MW, es el mayor bloque unitario del sistema cubano y aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional.

Sin embargo, su regreso genera más escepticismo que alivio. En lo que va de 2026, la Guiteras acumula entre nueve y diez salidas del sistema. Antes de la avería del 24 de mayo, había sido sincronizada el 18 de mayo y duró apenas seis días en línea. El 6 de mayo, una avería imprevista de la planta provocó la desconexión total del sistema nacional, y el 14 de mayo su salida coincidió con el récord histórico de déficit de 2.174 MW, cuando solo había 976 MW disponibles frente a una demanda de 3.150 MW y cerca del 70% del territorio quedó sin electricidad.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados en la isla aportaron 3.357 MWh el miércoles, con una potencia máxima de 515 MW en horario de la media, cifra insuficiente para compensar el déficit estructural nocturno.

La crisis tiene raíces profundas. La interrupción de suministros de combustible desde Venezuela desde noviembre de 2025 y desde México prácticamente desde enero de 2026 dejó al país sin reservas de diésel y fueloil. Cuba sufrió dos colapsos totales del SEN en marzo de 2026, el 16 y el 22 de ese mes, siendo este último la séptima desconexión total del sistema en año y medio.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 14 de mayo que la situación era «aguda, crítica y extremadamente tensa» y que el país no tenía «absolutamente nada de diésel». En algunas provincias, los apagones superan las 20 horas diarias, y el propio ministro anticipó a finales de 2025: «No vamos a eliminar los apagones».