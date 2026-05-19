Zajaris acusa a Aldo de agredirla frente a la casa de Residente de Calle 13: "Me dejaste dos días en cama"

La actriz cubana Zajaris Fernández publicó este lunes un extenso directo de 40 minutos en Instagram en el que volvió a arremeter contra su expareja, el rapero Aldo (Al2 El Aldeano), revelando nuevos detalles de su relación y advirtiendo al artista sobre su estatus migratorio, la custodia de su hijo y su consumo de sustancias.

El video, titulado «Estar sanos es la única manera de superar a un enferm@», fue detonado por la avalancha de mensajes que Zajaris recibió el domingo, cuando sus seguidores le enviaron masivamente el reel de El Bian —excompañero de Aldo en Los Aldeanos— quien ese mismo día rompió 12 años de silencio para acusarlo de acoso y difamación.

«Me alegro mucho de haber sido la de la pinga más grande. Yo soy un tanque», afirmó Zajaris, quien se mostró identificada con las denuncias de El Bian y cuestionó por qué a ella no se le creyó cuando salió a hablar primero.

En el directo, la actriz reveló que Aldo le escribió por primera vez en 2014 desde el perfil de otra persona, porque en ese momento tenía pareja, y que ella no le contestó hasta 2020, seis años después.

Zajaris aseguró que durante la relación le pagó a Aldo deudas de tarjetas de crédito, lo ayudó a evitar la ejecución hipotecaria de su casa y le ayudó a cambiar el nombre de su compañía tras problemas con una anterior.

La actriz afirmó tener un reporte policial presentado contra Aldo, así como capturas de pantalla de todos los mensajes y comentarios que alega haber recibido a través de perfiles falsos desde su entorno.

También reveló que recibió un documento legal de cese y desistimiento de parte de Aldo, al que respondió con ayuda jurídica propia.

En uno de los momentos más tensos del directo, Zajaris lanzó una advertencia directa: «Ten cuidado. Con tu estatus, con la custodia de tu hijo pequeño, con las cosas que fumas y consumes».

La actriz hizo referencias a posibles irregularidades migratorias del entorno del rapero y sugirió buscar en internet el nombre «Enrique Ortusky», además de cuestionar si Aldo declaró correctamente su estatus civil al entrar a Estados Unidos, alegando que está casado «por papeles» en Cuba.

El live se produce en un momento de máxima presión sobre Aldo: ese mismo lunes, el reguetonero Yomil también arremetió públicamente contra él en Instagram, lo comparó con Alexander Otaola «en versión rapera» y anunció una posible tiradera.

El conflicto entre Zajaris y Aldo estalló públicamente en enero de 2026, cuando el rapero mostró heridas en el pecho y anunció que acudiría a la policía con la frase «Contigo es con la policía directo».

Zajaris cerró el directo con una declaración que resume su postura: «Yo te amé. Yo te admiré. Yo quise ayudarte y hacer una vida contigo. Nunca lo he negado. Jamás. Me separé de ti con el dolor de mi alma. El dolor más grande que yo pasé, aún más grande de tener que renunciar al amor que yo te tenía a ti, fue darme cuenta de quién tú eras».