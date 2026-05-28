«Parece de juguete»: Cubana se sorprende al ver alimentos en un Walmart en México

Una cubana identificada en TikTok como @esther.g283 se volvió viral tras compartir un video grabado en un Walmart de México donde su reacción al ver frutas y verduras dejó a miles de personas entre la emoción y la tristeza.
El momento más comentado ocurre cuando ella y su hija que la acompaña se detienen frente a unas papas y después frente a las neveras con la verdura, dudando si eran de juguete. «¿Qué es de mentira? ¿Cómo va a ser de mentira?», le responde su hija.
El clip dura menos de un minuto, pero bastó para tocar fibras muy sensibles entre cubanos dentro y fuera de la isla. En apenas dos días acumuló cientos de miles de reproducciones y miles de “me gusta”, mientras los comentarios se llenaban de mensajes de empatía y nostalgia.
Y es que para muchos cubanos, ver alimentos abundantes, frescos y al alcance de la mano sigue siendo algo impactante después de años enfrentando escasez en Cuba.
Muchos usuarios entendieron perfectamente la reacción. «Lo simple para muchos puede ser imposible para otros», escribió una persona. Otro comentó: «Qué bueno que puedan vivir esa experiencia, debería ser lo normal».
El video también despertó recuerdos entre otros emigrados cubanos que confesaron haber vivido situaciones parecidas al llegar a otros países. Algunos recordaron la primera vez que entraron a un supermercado lleno; otros hablaron de la impresión de poder escoger comida sin tantas limitaciones.
Este tipo de escenas se ha vuelto cada vez más común en TikTok, donde cubanos recién llegados a México, España o Estados Unidos comparten sus primeras experiencias viendo supermercados abastecidos, pasillos llenos y productos que en Cuba muchas veces desaparecen durante meses.
Más allá de lo viral, el video de @esther.g283 terminó reflejando algo muy profundo: cómo algo tan cotidiano como ver una papa bonita en un supermercado puede convertirse en un momento emocionante para quien ha vivido años marcado por la escasez.
Preguntas frecuentes sobre la reacción de los cubanos ante supermercados extranjeros
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las reacciones de los cubanos en supermercados extranjeros se vuelven virales?
Las reacciones de los cubanos al ver supermercados llenos se vuelven virales porque reflejan el contraste entre la escasez en Cuba y la abundancia en otros países. Estas escenas generan empatía y sorpresa, ya que muchos cubanos enfrentan dificultades para acceder a productos básicos en la isla.
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¿Qué impacto tiene la escasez en Cuba sobre sus ciudadanos?
La escasez en Cuba afecta significativamente a sus ciudadanos, limitando su acceso a productos básicos y generando dependencia de redes informales. Esta situación provoca que muchos cubanos emigren en busca de mejores condiciones de vida, experimentando el contraste al ver supermercados abastecidos en otros países.
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¿Cómo reaccionan otros países al conocer la situación de los supermercados en Cuba?
Al conocer la situación de los supermercados en Cuba, muchos ciudadanos de otros países expresan sorpresa y solidaridad. Algunos se informan sobre las condiciones en la isla, mientras que otros ofrecen palabras de apoyo y bienvenida a los cubanos que logran emigrar.
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¿Qué simboliza la experiencia de los cubanos en supermercados extranjeros?
La experiencia de los cubanos en supermercados extranjeros simboliza el contraste entre dos realidades económicas: la escasez en Cuba frente a la abundancia en países con economías de mercado. Estos momentos reflejan la esperanza de los emigrantes cubanos de encontrar mejores oportunidades fuera de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.