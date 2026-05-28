"Ya está bueno de descaro": Cubana en Florida explota contra los que piden cosas desde Cuba

Una cubana residente en Florida identificada como D'yeny (@yenisley_85) publicó ayer un video en TikTok en el que explota de frustración contra compatriotas en Cuba que, según ella, piden cosas de manera descarada y sin límites, desatando un amplio debate en la comunidad cubana de la diáspora.

El detonante fue que cuatro personas se pusieron de acuerdo el mismo día para pedirle cosas simultáneamente, entre ellas un familiar cuya insistencia la tomó por sorpresa.

«Hoy se han puesto de acuerdo cuatro para pedir. Entonces cuando tú le dices que tú no tienes, te dan una muela: 'oye, es poco lo que yo necesito'», relató D'yeny en el video, grabado mientras hacía una pausa en su jornada laboral.

La creadora del contenido, que lleva 22 años fuera de Cuba, aclaró desde el inicio que su queja no apunta a su familia directa, que «sabe hasta dónde llegar», sino a conocidos y personas de su entorno que la contactan exclusivamente para pedir.

«No estoy hablando de mi familia, estoy hablando en general de todo el mundo», precisó.

Ante la insistencia del familiar, D'yeny le respondió sin rodeos: «Mira para acá, vete al malecón a jinetear. Ahí en el malecón tú te paras, saca el dedito y jinetea».

La respuesta generó un escándalo inmediato, pero ella la justificó con su propia historia: «Yo con dieciséis años, cuando yo me di cuenta de la situación en que estaba Cuba —que siempre Cuba ha estado igual— yo cogí esa misma ruta y me fui al malecón y jineteé y me fui de Cuba con dieciocho años».

D'yeny no minimiza la crisis que vive la isla y la describe con crudeza: «No hay gas, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay ropa, no hay vida».

Sin embargo, advierte que esa realidad no justifica convertir a los emigrados en fuente inagotable de recursos: «Nosotros que estamos aquí afuera, si nosotros nos dejamos, nos volvemos esclavos, esclavos de toda aquella gente».

El video no es un caso aislado. En marzo, una cubana en Estados Unidos estalló en TikTok porque sus familiares solo la llamaban para pedir dinero y nunca para saber cómo estaba.

El 13 de mayo, otra cubana explotó contra quienes piden dinero desde la isla para gastos no esenciales como cerveza.

El fenómeno refleja una tensión creciente dentro de la diáspora cubana, agravada por la profundidad de la crisis en la isla: en 2026, solo el 18.3% de la población recibe agua potable a diario, frente al 34.1% en 2024, y el 33.9% de los hogares reporta que al menos una persona se acostó sin comer en el último año.

Esa precariedad extrema empuja a muchas familias a depender casi exclusivamente de los envíos de remesas desde el exterior, lo que alimenta el ciclo de peticiones que agota a buena parte de la emigración.

D'yeny cerró el video con una mezcla de desahogo y desafío: «Qué clase de breteteo. Pero yo vengo a contárselo a ustedes, una para desahogarme y otra para que vean que yo sí soy loca, que yo se lo digo a todo el mundo, que son unos desfachatados».