Viñales se seca: Uno de los pueblos más turísticos de Cuba no tiene agua

Vídeos relacionados:

Viñales, declarado Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lleva más de seis meses sin servicio regular de agua potable, con apagones de hasta 30 horas, sin transporte, sin señal móvil ni internet, según testimonios de residentes que denuncian el colapso del pueblo.

El episodio más reciente resume la desesperación acumulada: el jefe del acueducto anunció que «todo estaba listo» para restablecer el servicio en cuanto llegara la corriente eléctrica, el pueblo se ilusionó, muchos esperaron despiertos toda la noche, y 24 horas después de llegar la electricidad se descubrió que el motor principal estaba roto.

«¿Cómo puede estar todo listo si el motor principal no funcionaba? ¿Quién revisó? ¿Quién respondió? ¿Quién asumió la responsabilidad?», pregunta uno de los testimonios enviados a este medio.

La fuente de abasto de Viñales es la presa El Salto, cuya estación de bombeo flotante ha requerido trabajos de emergencia por los bajos niveles del embalse.

Captura de Facebook

Según declaraciones del director de la Unidad Empresarial de Base «Acueducto y Alcantarillado» en Viñales, Amado Pita González, la avería en la fuente de abasto quedó solucionada y se restableció el servicio de distribución de agua potable en el poblado cabecera.

Sin embargo, los residentes denuncian que las interrupciones continúan y que las promesas de las autoridades se repiten sin cumplirse.

El gobernador de Pinar del Río, el intendente de Viñales y el delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos supervisaron personalmente, de noche, el avance de los trabajos en la presa, lo que refleja la gravedad de la situación, aunque los vecinos señalan que esa presencia no se ha traducido en soluciones concretas.

La crisis hídrica no es un hecho aislado. Cuba registró en 2025 su quinto año más seco desde 1901, y entre noviembre de 2025 y enero de 2026 el 30% del territorio presentó sequía meteorológica, con Pinar del Río entre las provincias más afectadas.

A la sequía se suma la infraestructura deteriorada: en abril de 2025, campesinos pinchaban ilegalmente las conductoras principales que abastecen a Pinar del Río, Consolación del Sur y Viñales para regar cultivos, agravando el desabasto.

Las familias que pueden pagan hasta 4,000 pesos por una pipa de agua privada, precio descrito como inasequible para jubilados y trabajadores de bajos ingresos.

El impacto sobre el tejido económico del pueblo es devastador. El 90% de las casas de Viñales fueron convertidas en alojamientos para turistas durante los años de bonanza, y proliferaron restaurantes de cocina criolla, mediterránea e italiana.

Hoy los negocios cierran y los emprendedores venden y emigran: un antiguo centro nocturno se convirtió en minimercado, y un restaurante mediterráneo reconocido por sus quesos artesanales ahora vende yogur probiótico porque producir queso triplicaría los costos.

A la falta de agua se suma la escasez de combustible, que eliminó taxis y guaguas y redujo el transporte a triciclos eléctricos, mientras la carretera de montaña de 25 km que une Viñales con Pinar del Río acumula baches, maleza y tramos intransitables.

«Viñales está muriendo ante nuestros ojos. Muere cada día y no pasa nada. Muere y no vemos que se implemente una estrategia para evitar el colapso de lo que puede ser uno de nuestros pulmones económicos», advierte uno de los testimonios recibidos.

En abril de 2026, otro pueblo de Pinar del Río llevaba más de dos años sin servicio regular de agua, lo que muestra que la crisis de Viñales no es una excepción sino parte de un colapso provincial que el régimen no ha logrado —ni parece dispuesto a— revertir.