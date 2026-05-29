Secretario del Tesoro respalda poner a Trump en un billete de 250 dólares por aniversario de EE.UU.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, respaldó este jueves la propuesta de colocar el rostro del presidente Donald Trump en un billete especial de 250 dólares, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país, previstas para el 4 de julio de 2026.

Bessent hizo las declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde sustituyó a la secretaria de Prensa Karoline Leavitt, de baja por maternidad, siendo el tercer alto funcionario en hacerlo tras el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El secretario fue interrogado sobre un informe del Washington Post que revelaba que dos funcionarios políticos del Tesoro habían pedido a agencias prepararse para imprimir el billete con la imagen de Trump.

Bessent defendió la medida como una preparación anticipada y legítima, y calificó el artículo del diario como «terriblemente escrito, terriblemente editado», argumentando que solo describía al Tesoro siguiendo la ley.

«Como secretario del Tesoro, tengo dos mandatos para la moneda estadounidense. Actualmente, ninguna persona viva puede aparecer en los billetes estadounidenses y estos deben llevar la inscripción 'En Dios confiamos'», declaró Bessent.

Explicó que existe legislación propuesta tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para modificar el primer requisito. «Todo está en manos del Capitolio», afirmó, añadiendo: «Nos preparamos para todo si se aprueba, igual que estuvimos listos seis meses antes para la 'one big beautiful bill' con orientación fiscal. No se puede preparar algo el día anterior».

Sobre la conveniencia política de la medida, Bessent fue directo: «No creo que haya nada inapropiado en que el presidente de EE.UU. —la persona que sea presidente del país— aparezca en el proyecto de ley del 250 aniversario».

La iniciativa legislativa fue introducida por el representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, con el nombre «Donald J. Trump $250 Bill Act», con el respaldo de los congresistas Diana Harshbarger, Ralph Norman y Darrell Issa.

La prohibición de que personas vivas aparezcan en moneda estadounidense data de 1866, cuando el Congreso aprobó una norma tras el escándalo de Spencer Clark, funcionario de la Oficina de Grabado e Impresión que colocó su propio retrato en una nota de cinco centavos en 1864. Si la legislación prosperara, Trump sería la primera persona viva en aparecer en moneda estadounidense en 160 años.

El billete de 250 dólares no es la única medida conmemorativa con la imagen del presidente. En marzo de 2026, el Tesoro anunció que los nuevos billetes de 100 dólares llevarán la firma de Trump junto a la de Bessent, eliminando por primera vez desde 1861 la firma del tesorero.

Además, el Departamento de Estado lanzará pasaportes conmemorativos con imagen y firma de Trump en julio de 2026, con una tirada limitada de 25,000 unidades disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington.

Estas medidas han generado debate sobre el uso de símbolos nacionales con fines de promoción personal, un debate que el propio Bessent esquivó al insistir en que la decisión final recae en el Congreso: «El presidente no lo hace. La Cámara y el Senado tienen que hacerlo».