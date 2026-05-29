Secretario del Tesoro de EE.UU. lanza advertencia sobre Cuba: «Las sanciones se pueden endurecer o flexibilizar»

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este jueves que las sanciones contra Cuba pueden endurecerse o flexibilizarse en función del comportamiento del gobierno cubano, en una declaración que resume la estrategia de presión máxima que mantiene la administración Trump sobre la isla.

Bessent realizó las declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca al responder a una pregunta de la periodista Cristina Donoño, de Telemundo Network, sobre la efectividad de las restricciones del Tesoro y si existían planes para ajustarlas.

«Eso va a depender del gobierno cubano. Pueden subir, pueden bajar», afirmó Bessent, quien describió la política de Washington hacia La Habana como una estrategia de «palo y zanahoria».

El secretario también reveló que Estados Unidos intentó hacer llegar ayuda humanitaria a Cuba, pero que el régimen la rechazó porque quería canalizarla a través de su propio aparato estatal.

«Intentamos que entrara ayuda humanitaria y el régimen la rechazó porque quería hacerlo pasar por su sistema corrupto», señaló Bessent, quien elogió al secretario de Estado Marco Rubio por «hacer un trabajo fantástico gestionando este proceso» y confirmó que el Departamento del Tesoro trabaja coordinadamente con el Departamento de Estado en la materia.

Las declaraciones se producen en un momento de escalada sostenida de presión estadounidense sobre Cuba. El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, el mayor endurecimiento del régimen de sanciones contra la isla en décadas, que introdujo sanciones secundarias para empresas e instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones significativas con entidades cubanas sancionadas.

El 7 de mayo, Rubio anunció las primeras designaciones bajo esa orden: el conglomerado militar GAESA, la empresa Moa Nickel S.A. y la funcionaria Ania Guillermina Lastres Morera, y fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

En paralelo, Washington ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, condicionada a su distribución a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes, no mediante el aparato estatal. El régimen calificó inicialmente la oferta de «fábula», aunque luego suavizó su postura y dijo estar dispuesto a escuchar los detalles. Rubio confirmó que ya se habían entregado seis millones de dólares en ayuda.

Este no es el primer aviso de Bessent sobre Cuba. En marzo, el secretario vaticinó un «cambio de régimen a cámara lenta» en la isla, vinculándolo a la salida de Nicolás Maduro en Venezuela.

El contexto de máxima presión se completa con reportes de que Trump cree posible un colapso del régimen cubano este verano y que el Pentágono ya realizó ejercicios de contingencia militar ante un eventual caos en la isla. Bloomberg también informó que la presión de Trump podría empujar a Cuba hacia un quiebre político.

Desde enero de 2026, la administración Trump habría impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, según reportes, en lo que configura la campaña de presión económica más intensa sobre el régimen en décadas. El plazo del 5 de junio para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA marcará una nueva prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Washington, y de si La Habana optará por la zanahoria o por seguir eligiendo el palo.