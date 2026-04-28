EE.UU. lanza nuevos pasaportes con imagen de Trump y firma en letras doradas

Foto © Cortesía del Departamento de Estado de Estados Unidos

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes conmemorativos con la imagen de Donald Trump en la portada interior, junto a su firma impresa en letras doradas, en el marco de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia del país.

El diseño, cuya exclusiva publicó Fox News, muestra un retrato de Trump tomado durante su segunda inauguración, rodeado por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera de barras y estrellas.

La firma del presidente aparece en la parte inferior de esa misma página en dorado, mientras que la contraportada presenta la bandera estadounidense de 1777 con el número «250» centrado entre las 13 estrellas originales.

Otra página interior incluye la pintura histórica de los Padres Fundadores firmando la Declaración de Independencia.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que habrá una «cantidad limitada» de estos documentos disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano que los solicite, por orden de llegada mientras haya existencias.

«A medida que Estados Unidos celebra el 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar una cantidad limitada de pasaportes especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica», declaró Pigott.

Según reportes, la tirada será de aproximadamente 25,000 unidades.

El lanzamiento está programado para julio de 2026, coincidiendo con el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, y los documentos mantendrán todas las medidas de seguridad estándar sin cambios en procesos ni tarifas.

El hecho es históricamente sin precedentes. Edward Kolla, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en historia de los pasaportes, señaló que ningún pasaporte estadounidense ha incluido jamás la imagen de un presidente en funciones, y que ningún jefe de Estado aparece en los pasaportes de ningún país del mundo.

Kolla calificó la propuesta de «descabellada» y recordó que los pasaportes estadounidenses se emiten en nombre del Secretario de Estado, no del presidente.

El diseño vigente, adoptado en 2021, solo incluye motivos patrióticos genéricos como el Monte Rushmore, sin retratos individuales.

Este pasaporte se enmarca en una tendencia más amplia de la administración Trump de imprimir su imagen y nombre en instituciones y servicios del gobierno federal.

Entre las iniciativas similares figura la sustitución de la foto ganadora de un concurso público del Parque Nacional Glacier por un primer plano de Trump en el pase anual America the Beautiful, en diciembre de 2025.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos también busca aprobación para acuñar una moneda de oro de 24 quilates con la imagen de Trump para conmemorar el mismo aniversario.

A ello se suman el renombramiento del Centro Kennedy de Artes Escénicas, el rediseño del Jardín de Rosas de la Casa Blanca, la demolición del Ala Este para construir un gran salón de baile y el proyecto de un arco triunfal de 250 pies cerca del Cementerio de Arlington.

La administración también ha lanzado la Trump Gold Card —una visa para inversores—, las Trump Accounts, el sitio TrumpRx para medicamentos con descuento y los buques de guerra denominados «Trump-class».

Los nuevos pasaportes estarán disponibles a partir de julio en la Agencia de Pasaportes de Washington, sin costo adicional, hasta agotar las existencias.