Crece preocupación en el Caribe por el deterioro humanitario en Cuba

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El principal partido de oposición de Jamaica, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), emitió este martes un comunicado en el que urge a los gobiernos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a adoptar una respuesta regional coordinada ante las crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, advirtiendo que la situación amenaza la estabilidad regional y la seguridad económica del Caribe.
El llamado, recogido por el Jamaica Observer, se produce en un contexto de grave crisis humanitaria en Cuba, en un contexto de profunda crisis económica y energética interna, agravada además por las medidas de presión acumuladas por la administración Trump desde enero de 2026, que han reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.
El PNP expresó preocupación específica por la Orden Ejecutiva firmada por Washington en enero de 2026, que restringe el suministro de combustible a Cuba y ha interrumpido el transporte, la producción de bienes y servicios, y ha sobrecargado el sistema de salud cubano.
Citando un informe de las Naciones Unidas del 6 de abril de 2026, el partido señaló que el sector sanitario cubano se ha deteriorado significativamente: se han aplazado 96,000 cirugías, incluidas 11,000 en niños, y unos 3,000 menores acumulan retrasos en el calendario de vacunación.
El partido también destacó las sanciones adicionales introducidas por Estados Unidos el 1 de mayo de 2026, dirigidas a entidades estatales cubanas y actores internacionales vinculados a los sectores de energía, finanzas y defensa.
La crisis energética y el deterioro de los servicios básicos en Cuba preceden a las medidas más recientes de Washington y responden también a problemas estructurales acumulados durante años, incluida la falta de inversión estatal y el deterioro de la infraestructura.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo la reincorporación de la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y, el 19 de mayo, la designación de nueve altos dirigentes cubanos y la Dirección de Inteligencia (DGI/G2).
Los apagones en Cuba superan las 20 horas diarias en algunas zonas durante mayo de 2026, con déficits eléctricos de hasta 2,153 megavatios, lo que afecta la conservación de medicamentos, el bombeo de agua y la educación de casi medio millón de menores.
El PNP advirtió que una escalada continuada podría tener consecuencias directas para Jamaica y el Caribe, con posibles impactos en el turismo, la recuperación económica y las presiones migratorias, especialmente mientras Jamaica continúa reconstruyéndose tras el huracán Melissa, que golpeó la isla como categoría cinco en octubre de 2025.
Esta no es la primera vez que CARICOM actúa ante la crisis cubana. En su 50ª Cumbre de Jefes de Gobierno, celebrada en febrero en San Cristóbal y Nieves, el bloque acordó una respuesta humanitaria coordinada. En marzo, CARICOM anunció el envío de alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba con apoyo logístico de México, y San Vicente y las Granadinas aportó 100,000 dólares en abril.
El PNP llamó al gobierno jamaicano y a los demás Estados miembros de CARICOM a «sumar sus voces, de manera mesurada y constructiva, a las demandas regionales e internacionales para la protección de la paz en nuestra región, la reversión de la escalada de acciones adversas en relación con Cuba y la defensa de la integridad territorial y la autodeterminación de Cuba».
La oposición jamaicana también instó al ejecutivo a asumir un papel de mediador proactivo para ayudar a restablecer las relaciones normales entre Washington y La Habana, en un momento en que la crisis humanitaria en la isla no da señales de alivio.
Preguntas frecuentes sobre la crisis humanitaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación humanitaria actual en Cuba?
La situación humanitaria en Cuba es crítica, con un deterioro significativo en los servicios básicos. Desde enero de 2026, las sanciones de Estados Unidos han reducido drásticamente las importaciones energéticas, provocando apagones y afectando la salud y el bienestar de la población. El sistema de salud enfrenta aplazamientos de cirugías y retrasos en los programas de vacunación, mientras el acceso al agua potable es limitado.
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¿Qué medidas está tomando CARICOM ante la crisis en Cuba?
CARICOM ha llamado a una respuesta coordinada ante la crisis en Cuba. En su 50ª Cumbre, el bloque acordó una respuesta humanitaria que incluye el envío de alimentos, medicinas y paneles solares, con apoyo de México. Además, están instando a un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos para desescalar la situación.
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¿Cómo está afectando el embargo de Estados Unidos a la economía cubana?
El embargo de Estados Unidos ha agravado la crisis energética y económica en Cuba. Las sanciones han reducido las importaciones de petróleo entre un 80% y un 90%, provocando apagones prolongados y afectando la producción y los servicios básicos. La economía cubana enfrenta una contracción significativa, contribuyendo al deterioro de las condiciones de vida en la isla.
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¿Qué impacto tienen los apagones en los servicios de salud en Cuba?
Los apagones han tenido un impacto devastador en los servicios de salud en Cuba. La falta de electricidad ha interrumpido el funcionamiento de equipos médicos, afectado la conservación de medicamentos y vacunas, y causado aplazamientos en miles de cirugías. Esto ha puesto en riesgo la atención médica y la salud de miles de pacientes, incluidos niños.
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¿Cuál es la postura internacional respecto a las sanciones sobre Cuba?
La comunidad internacional tiene posturas mixtas respecto a las sanciones sobre Cuba. Países como Vietnam han llamado a rechazar las sanciones unilaterales y a fortalecer la solidaridad con Cuba. Mientras tanto, el senador demócrata Chris Van Hollen ha criticado el embargo petrolero de Estados Unidos, calificándolo de imprudente y causante de una crisis humanitaria.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.