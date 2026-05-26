Crece preocupación en el Caribe por el deterioro humanitario en Cuba

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El principal partido de oposición de Jamaica, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), emitió este martes un comunicado en el que urge a los gobiernos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a adoptar una respuesta regional coordinada ante las crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, advirtiendo que la situación amenaza la estabilidad regional y la seguridad económica del Caribe.

El llamado, recogido por el Jamaica Observer, se produce en un contexto de grave crisis humanitaria en Cuba, en un contexto de profunda crisis económica y energética interna, agravada además por las medidas de presión acumuladas por la administración Trump desde enero de 2026, que han reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.

El PNP expresó preocupación específica por la Orden Ejecutiva firmada por Washington en enero de 2026, que restringe el suministro de combustible a Cuba y ha interrumpido el transporte, la producción de bienes y servicios, y ha sobrecargado el sistema de salud cubano.

Citando un informe de las Naciones Unidas del 6 de abril de 2026, el partido señaló que el sector sanitario cubano se ha deteriorado significativamente: se han aplazado 96,000 cirugías, incluidas 11,000 en niños, y unos 3,000 menores acumulan retrasos en el calendario de vacunación.

El partido también destacó las sanciones adicionales introducidas por Estados Unidos el 1 de mayo de 2026, dirigidas a entidades estatales cubanas y actores internacionales vinculados a los sectores de energía, finanzas y defensa.

La crisis energética y el deterioro de los servicios básicos en Cuba preceden a las medidas más recientes de Washington y responden también a problemas estructurales acumulados durante años, incluida la falta de inversión estatal y el deterioro de la infraestructura.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo la reincorporación de la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y, el 19 de mayo, la designación de nueve altos dirigentes cubanos y la Dirección de Inteligencia (DGI/G2).

Los apagones en Cuba superan las 20 horas diarias en algunas zonas durante mayo de 2026, con déficits eléctricos de hasta 2,153 megavatios, lo que afecta la conservación de medicamentos, el bombeo de agua y la educación de casi medio millón de menores.

El PNP advirtió que una escalada continuada podría tener consecuencias directas para Jamaica y el Caribe, con posibles impactos en el turismo, la recuperación económica y las presiones migratorias, especialmente mientras Jamaica continúa reconstruyéndose tras el huracán Melissa, que golpeó la isla como categoría cinco en octubre de 2025.

Esta no es la primera vez que CARICOM actúa ante la crisis cubana. En su 50ª Cumbre de Jefes de Gobierno, celebrada en febrero en San Cristóbal y Nieves, el bloque acordó una respuesta humanitaria coordinada. En marzo, CARICOM anunció el envío de alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba con apoyo logístico de México, y San Vicente y las Granadinas aportó 100,000 dólares en abril.

El PNP llamó al gobierno jamaicano y a los demás Estados miembros de CARICOM a «sumar sus voces, de manera mesurada y constructiva, a las demandas regionales e internacionales para la protección de la paz en nuestra región, la reversión de la escalada de acciones adversas en relación con Cuba y la defensa de la integridad territorial y la autodeterminación de Cuba».

La oposición jamaicana también instó al ejecutivo a asumir un papel de mediador proactivo para ayudar a restablecer las relaciones normales entre Washington y La Habana, en un momento en que la crisis humanitaria en la isla no da señales de alivio.