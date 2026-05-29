El Chacal y La Leidy derriten las redes con románticas vacaciones en familia en una isla privada

El Chacal decidió hacer una pausa en su agenda y escaparse unos días al paraíso junto a toda su familia. El reguetonero cubano compartió en Instagram varios momentos de sus vacaciones en una exclusiva isla privada, donde disfrutó de tiempo de calidad con su esposa, La Leidy (Anisleidys Valdés), sus hijos, Milán y París, y más familiares.

Entre playas de aguas cristalinas, paisajes de ensueño y mucho tiempo en familia, uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores fue un romántico video junto a La Leidy. La pareja se mostró más cómplice y enamorada que nunca, provocando una avalancha de comentarios cariñosos por parte de sus fans.

«Qué bonita pareja hacen», escribió una seguidora. Otra reaccionó con un guiño a una de las canciones más populares del artista: «Pa’ ella así de verdad, de verdad».

Pero no todo fue romance. La Leidy también compartió varias fotografías de Milán y París disfrutando de las vacaciones, dejando ver escenas familiares llenas de ternura que derritieron a sus seguidores. Los pequeños se convirtieron una vez más en protagonistas involuntarios de una escapada que tuvo mucho de descanso, pero también de celebración familiar.

Captura de Instagram / La Leidy

Las publicaciones no tardaron en llenarse de mensajes de admiración hacia El Chacal. Muchos destacaron no solo su faceta familiar, sino también su trayectoria artística. «Para mí es el artista cubano más completo», comentó un seguidor, mientras otros resaltaban su capacidad para moverse con naturalidad entre géneros como la bachata, el reguetón, la timba, el trap o las canciones románticas.

De hecho, varios aprovecharon para pedirle más bachatas. «Ponte pa’ la bachata, que se te da mejor que el reguetón», le sugirió un fan, reflejando una opinión que se repite con frecuencia entre quienes siguen su carrera.

La Leidy, quien trabaja como agente inmobiliaria en Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2025, suele compartir con naturalidad momentos de la vida familiar que construye junto al cantante. En esta ocasión, las imágenes transmitieron exactamente eso: una familia disfrutando junta, lejos de los escenarios y del ritmo frenético de la vida cotidiana.

No es la primera vez que El Chacal apuesta por este tipo de escapadas familiares. En los últimos años ha mostrado cómo intenta equilibrar su carrera musical con el tiempo dedicado a los suyos, algo que sus seguidores valoran especialmente.

Entre los cientos de comentarios también hubo mensajes llegados desde Cuba. «Cuba te ama, mi hermano, no pierdo las esperanzas de verte algún día en concierto», escribió un fan, mientras otro resumía el sentir de muchos con una frase sencilla: «Al que Dios se lo dio, con El Chacal se esmeró».