Cubano sacó la bandera cubana en medio de su graduación en Hialeah pero todos se fijaron en lo mismo: "Qué payasa"

Un joven cubano se convirtió en el protagonista de un emotivo momento durante su ceremonia de graduación en Hialeah, Florida, al desplegar la bandera de Cuba ante sus compañeros, familiares y maestros. El video, publicado en TikTok por el usuario @sammyslibraryy con la descripción « PATRIA Y VIDAAAA», se viralizó rápidamente entre la comunidad cubana en el exilio.

Pero lo que más llamó la atención de quienes vieron la grabación no fue únicamente el gesto del joven, sino lo que ocurrió a su alrededor.

Una profesora se acercó durante la ceremonia, aparentemente para pedirle que guardara la bandera. Sin embargo, fue el propio director de la escuela quien intervino y le indicó a la maestra que dejara al estudiante, permitiéndole vivir su momento con plena libertad.

La reacción del director fue ampliamente celebrada en los comentarios del video, donde cientos de usuarios de la comunidad cubana expresaron su emoción y agradecimiento por ese gesto de respeto.

En el audio de la grabación se escucha con claridad la frase «ya se acabó 60 años, ya se acabó 60 años», en alusión a las más de seis décadas que Cuba lleva bajo el régimen comunista instaurado por Fidel Castro, un tema de profundo dolor y memoria histórica para el exilio.

El video fue etiquetado con la frase «Hialeah para el mundo», un guiño a la ciudad del condado Miami-Dade que es considerada uno de los enclaves con mayor concentración de población cubana y cubanoamericana en todo Estados Unidos.

La descripción del video incluye también la frase «Patria y Vida», lema del movimiento opositor cubano popularizado por la canción homónima lanzada en febrero de 2021, que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de ese año en Cuba y ganó el Grammy Latino a Canción del Año.

El gesto de mostrar la bandera cubana en ceremonias de graduación en Estados Unidos se ha convertido en una tendencia recurrente entre los jóvenes de la diáspora, especialmente en Florida, con casos similares documentados en junio de 2024 y junio de 2025.

En junio de 2024, un joven se graduó en Florida luciendo la bandera de la isla, y en junio de 2025 una joven llevó una estola con los colores de Cuba en su propia ceremonia, gestos que en cada ocasión generaron una ola de reacciones emotivas entre el exilio cubano.

Estos momentos, repetidos año tras año en ciudades como Hialeah, reflejan cómo las nuevas generaciones de cubanoamericanos mantienen viva su identidad nacional incluso en los hitos más personales de sus vidas, convirtiendo una ceremonia académica en un acto de memoria y orgullo colectivo.