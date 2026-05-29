Leonardo Padura asegura que nadie escapa a la crisis en Cuba: «La realidad entra en tu casa»

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El escritor cubano Leonardo Padura afirmó este viernes que la crisis que vive Cuba no distingue condiciones económicas.

«En Cuba, no importa que tus condiciones económicas te permitan tener otra relación con la realidad. La realidad no toca la puerta, abre y entra en tu casa», expresó en una entrevista con AFP.

Padura, de 70 años, es considerado el escritor cubano vivo más leído en el mundo, concedió la entrevista en el Instituto Cervantes de París, en el marco de una gira por Francia para presentar la versión en francés de su libro "Ir a La Habana", publicado por Tusquets en 2024.

Aunque al inicio de la conversación advirtió que no quería hablar de la situación en Cuba —tema del que no dejan de preguntarle desde su llegada a Francia—, terminó cediendo, como si la realidad cubana se impusiera también en París.

Padura se reconoce «afortunado» en lo económico, pero admite que ni él escapa a los apagones: «Cuando hay apagón, pues no tengo conexiones y puedo estar un día esperando a tener conexión por internet o por datos móviles, precisamente para el desarrollo de mi trabajo».

La escasez de combustible es otra de las realidades que lo golpea a diario. «Yo le decía a mi hermano hace unos días: cada vez que salimos en el carro no es que hayamos hecho un viaje más, es que vamos a hacer uno menos, porque no sabemos cuándo vamos a tener otra vez gasolina», relató.

Para ilustrar el abismo entre el presente y el pasado reciente, Padura recurrió a una comparación que resume el deterioro de la isla: «Hace justamente 10 años, ¿qué pasaba en Cuba? Había un concierto de Rolling Stones, estaba Obama visitando Cuba, un partido de béisbol entre el equipo de Cuba y de las grandes ligas... Es como si fuéramos dos países diferentes».

Sobre La Habana del presente, el autor de la serie del detective Mario Conde fue preciso: «Hay un poco más de deterioro, pero en esencia la estructura de la ciudad y las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. Tal vez todo eso se haya acelerado en el paso de los últimos dos años desde que escribí el libro».

La entrevista llega en un momento en que Padura ha intensificado sus advertencias sobre Cuba: en mayo, durante una gira por Buenos Aires, describió al país como en un «punto límite de catástrofe» y subrayó que los cambios deben venir de los propios cubanos, «no porque lo diga Trump».

Pese a todo, Padura reafirmó su decisión de seguir viviendo en la isla con una frase contundente: «Estaré aquí hasta que me boten».

El escritor también expresó temor ante la posibilidad de que Estados Unidos lance una operación militar o bombardeos contra Cuba bajo la política de «máxima presión» de Donald Trump. «Ojalá que no se produzca esto, porque los daños colaterales pueden ser muy dolorosos», advirtió.

Consultado sobre cómo imaginaría una Habana del futuro, Padura no ocultó su incertidumbre: «No sé cómo puede ser La Habana de mañana o pasado mañana. Ya La Habana está bastante destruida, pero si caen cuatro bombazos, será una Habana también diferente».

«El futuro es un enorme signo de interrogación para todos en el mundo y la incertidumbre es universal. Pero en el caso cubano es una realidad muy palpable, muy dolorosa y que está ahí frente a nosotros», concluyó.