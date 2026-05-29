JetBlue se suma a la reapertura aérea entre EE.UU. y Venezuela

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JetBlue anunció este jueves su intención de lanzar vuelos directos entre Fort Lauderdale y Venezuela, específicamente hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a la espera de la autorización del Departamento de Transporte de EE.UU. para operar la ruta.

La aerolínea de bajo costo planea comenzar a operar antes de fin de año, y los boletos saldrán a la venta en los próximos meses, según un comunicado oficial. El servicio se operará con aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

Fort Lauderdale es la ciudad principal de JetBlue y funciona como puerta de entrada clave al Caribe y Latinoamérica, donde la aerolínea ofrece una extensa red de destinos en toda la región.

Con este anuncio, JetBlue se convierte en la cuarta aerolínea en sumarse a la reapertura aérea entre ambos países, tras el histórico regreso de American Airlines a Caracas el 30 de abril, el inicio de operaciones de Laser Airlines el 1 de mayo, y el anuncio de United Airlines sobre su ruta Houston-Caracas a partir del 11 de agosto.

Los vuelos directos entre EE.UU. y Venezuela habían sido suspendidos en 2019 por decisión de las autoridades estadounidenses, en medio de tensiones políticas y preocupaciones de seguridad durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La interrupción duró casi siete años hasta que, tras la captura de Maduro en enero de 2026, el presidente Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales. El Departamento de Transporte aprobó las primeras rutas en marzo de ese mismo año.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) completó además en mayo su evaluación técnica en los aeropuertos de Maracaibo y Barcelona para ampliar la conectividad aérea directa con otros destinos venezolanos.

El contraste con Cuba resulta llamativo: JetBlue fue precisamente la primera aerolínea estadounidense en operar un vuelo comercial regular a la isla tras más de cinco décadas de interrupción, con el vuelo inaugural Fort Lauderdale–Santa Clara del 31 de agosto de 2016, en el contexto del deshielo entre Washington y La Habana.

Sin embargo, en septiembre de 2023 JetBlue suspendió sus vuelos a Cuba alegando «cambios en el panorama normativo y restricciones a la capacidad de nuestros clientes para entrar en Cuba».

Mientras Venezuela vive una reapertura aérea sin precedentes, Cuba atraviesa la situación opuesta: once aerolíneas han suspendido vuelos a la isla en lo que va de 2026, agravando una crisis de conectividad impulsada principalmente por la escasez de combustible Jet A-1 y las presiones financieras que genera la dictadura sobre los operadores internacionales.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, calificó el regreso de United Airlines a Venezuela como «otro avance emocionante en la relación», en una señal de que Washington apuesta por consolidar la reconexión aérea con Caracas como parte de su nueva política hacia el país suramericano.