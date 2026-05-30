Reunión entre el Comando Sur y las FAR es la primera que se recuerda en los últimos tiempos: Podría marcar un precedente histórico

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El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió el viernes con altos funcionarios militares cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, en lo que Reuters describió como la primera reunión de este tipo que se recuerda en los últimos tiempos entre un jefe del Comando Sur y militares del régimen cubano.
El encuentro fue breve y se centró, según la agencia, en «asuntos de seguridad operacional». La reunión no tuvo lugar en el interior del territorio cubano ni dentro de las instalaciones de detención, sino en el límite mismo de la base, uno de los puntos más simbólicos y sensibles de la relación bilateral entre Washington y La Habana.
El hecho adquiere relevancia diplomática y militar por su carácter inédito, independientemente de su alcance operativo inmediato.
Desde el triunfo de la Revolución en 1959, los contactos militares directos entre ambos países han sido extremadamente escasos y limitados casi exclusivamente a cuestiones operacionales en el perímetro de la base.
No existen registros públicos que documenten que un jefe en funciones del comando militar de EE.UU. haya viajado previamente a la isla para sostener reuniones oficiales con altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Aunque ha habido contactos bilaterales en temas específicos de seguridad, migración y coordinación alrededor de la Base Naval de Guantánamo, estos intercambios han ocurrido generalmente a niveles técnicos o diplomáticos y no mediante encuentros públicos entre los máximos responsables militares de ambas partes.
En años recientes, comandantes del SOUTHCOM como la general Laura Richardson, el almirante Alvin Holsey y otros altos oficiales han abordado públicamente asuntos relacionados con Cuba y han mantenido intercambios con representantes diplomáticos estadounidenses encargados de la isla.
Sin embargo, esos encuentros se han desarrollado en Estados Unidos, principalmente en Miami, Doral o Washington, sin que existan reportes de visitas oficiales a La Habana.
Reunión en medio de tensiones
La reunión se produce en un contexto de creciente actividad del Comando Sur en torno a Cuba durante 2026. El 21 de mayo, Donovan se reunió con el secretario de Defensa Pete Hegseth en el Pentágono en medio de una escalada de tensiones regionales vinculadas a la isla.
Antes, el 5 de mayo, Donovan participó junto al secretario de Estado Marco Rubio en la Conferencia de Jefes de Misión 2026 celebrada en Doral, Florida, sede del Comando Sur. En esa reunión apareció visible un mapa de Cuba de fondo, y el propio Rubio reconoció que el encuentro «tenía que ver algo con Cuba».
Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, también participó en esa conferencia. En marzo, Hammer ya se había reunido con Donovan en Miami para abordar específicamente la situación cubana.
El Comando Sur ha evaluado escenarios de contingencia relacionados con Cuba que incluyen posibles crisis humanitarias o éxodos masivos.
Sin embargo, Donovan ha descartado públicamente cualquier plan de acción militar ofensiva. Ante el Senado estadounidense, el general afirmó: «No hay simulacros ni preparativos militares para invadir, ocupar o controlar Cuba».
Donovan precisó que el enfoque del Comando Sur se limita a tres objetivos: defender la embajada estadounidense en La Habana, proteger la base de Guantánamo y responder a una posible migración masiva desde la isla.
El pasado 24 de mayo, Donovan aterrizó en Caracas para supervisar el plan de EE. UU. en Venezuela, lo que subraya la intensa agenda regional del jefe del Comando Sur en las últimas semanas, con Cuba y Venezuela como ejes centrales de atención.
La Base Naval de Guantánamo, establecida tras la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898 y mantenida bajo arrendamiento forzoso desde entonces, es el principal símbolo de la relación militar asimétrica entre ambos países, y cualquier contacto directo allí tiene un peso que trasciende lo estrictamente operativo.
Preguntas frecuentes sobre la reunión entre el Comando Sur y las FAR en la Base Naval de Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es histórica la reunión entre el Comando Sur y las FAR cubanas en Guantánamo?
Es histórica porque es la primera vez en mucho tiempo que un jefe del Comando Sur de EE.UU. se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo, un lugar simbólico y sensible en la relación bilateral entre ambos países.
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¿Cuáles fueron los temas tratados en la reunión entre el Comando Sur y las FAR?
La reunión se centró en "asuntos de seguridad operacional", según informó el Comando Sur en un comunicado oficial. Este intercambio se dio en el contexto de la creciente actividad del Comando Sur en torno a Cuba durante 2026.
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¿Qué significa la Base Naval de Guantánamo para las relaciones entre EE.UU. y Cuba?
La Base Naval de Guantánamo es el principal símbolo de la relación militar asimétrica entre EE.UU. y Cuba. Establecida tras la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898, se mantiene bajo arrendamiento forzoso y es un punto crítico en la dinámica diplomática y militar entre ambos países.
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¿Existe un riesgo de intervención militar de EE.UU. en Cuba?
El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, ha descartado cualquier plan de intervención militar en Cuba. Sin embargo, el Comando Sur mantiene planes de contingencia para escenarios como crisis humanitarias o éxodos masivos desde la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.