“Holguín duele”: basura, vertederos y abandono consumen a la otrora ciudad más limpia de Cuba

Un video publicado en días recientes por la página en Facebook Holguín Memories muestra a una persona hurgando entre desechos y escombros en un vertedero improvisado en la carretera a Gibara, reparto Alcides Pino, en la ciudad cubana de Holguín, con el texto superpuesto «Holguín duele».
La grabación de apenas 20 segundos desató una oleada de comentarios de residentes que describen una ciudad irreconocible frente a la que fue considerada durante décadas la más limpia de Cuba.
"Es triste ver a la Ciudad de los Parques, caracterizada a lo largo de los años por su limpieza, en estas condiciones tan precarias", escribió la propia página al publicar el clip.
Los comentarios de los holguineros dibujan un panorama que va mucho más allá del punto filmado. Elder Ochoa advirtió que "a 50 metros de ese vertedero, al lado del río, hay otro vertedero mucho más grande" y que "el reparto Zayas se hunde en la basura".
Margarita Rodriguez fue más contundente: "Así está en todos los barrios de Holguín".
Moraima Hernández describió una ciudad que "se hunde entre vertederos, aguas albañales y los montones de auras revoloteando", con proliferación de roedores, mosquitos y moscas. "Estamos perdidos, Cuba se apaga", escribió.
Enrique Pozo añadió que quien recorra el reparto detrás de la Loma de la Cruz "infartas", mientras Romarico Suárez advirtió: "Dentro de poco estaremos durmiendo y comiendo en ellos si no dejan de crecer los vertederos".
El deterioro no es nuevo ni espontáneo. Los basureros llevan meses ardiendo cada noche en barrios de Holguín, donde se queman plásticos, tubos LED, restos de comida, animales en descomposición y envases de medicamentos vencidos, reportó en abril la emisora provincial Radio Angulo.
En enero, ese mismo medio ya alertaba que la ciudad vivía bajo una nube tóxica por la quema de basura, con emisión de dioxinas, furanos y monóxido de carbono, y que cada habitante genera aproximadamente 1,5 kg de desechos al día mientras solo se aprovecha el 35% de la basura provincial.
La Empresa de Servicios Comunales reconoció déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral como causas directas del colapso, pero sin ofrecer soluciones concretas.
En abril, vecinos exigieron saber si Holguín volvería a ser ciudad limpia, tras una limpieza puntual del reparto Alcides Pino que duró apenas días antes de que los desechos regresaran.
En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue -serotipo cuatro confirmado por PCR- y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura acumulada identificada como factor que favorece los criaderos del mosquito Aedes aegypti.
El deterioro se extiende también al patrimonio. La antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara, inaugurada en 1893, es hoy un vertedero de escombros y roedores, con un cartel oficial que reza "El renacer del Mambí" frente a sus ruinas.
El parque infantil Los Caballitos fue demolido sin plan de sustitución y su solar también se convirtió en basurero.
Alexis Carracedo resumió en un comentario lo que muchos sienten: "La tristeza está en todo el país, es imposible sobrevivir en Cuba".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura en Holguín y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la basura en Holguín?
Holguín enfrenta una grave crisis de acumulación de basura, con vertederos improvisados que crecen en barrios y espacios públicos. La quema de residuos genera humo tóxico que afecta a la población y ha contribuido al deterioro de la imagen de la ciudad, que alguna vez fue conocida por su limpieza.
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¿Qué factores han contribuido al problema de la basura en Cuba?
La crisis de la basura en Cuba está vinculada a la irregularidad en la recogida de desechos, la falta de camiones recolectores, y la escasez de combustible. Estos problemas estructurales han llevado a la proliferación de vertederos, la quema de basura y el deterioro de las condiciones higiénicas en varias ciudades del país.
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¿Cuáles son los riesgos sanitarios asociados a la acumulación y quema de basura?
La quema de basura libera gases tóxicos como dioxinas y furanos, que pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, la acumulación de desechos favorece la proliferación de vectores como mosquitos, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades como el dengue y chikungunya.
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¿Qué medidas se han tomado para resolver la crisis de basura en Holguín y otras ciudades cubanas?
Aunque se han realizado limpiezas puntuales y el gobierno ha anunciado proyectos de inversión, no se han implementado soluciones sostenibles para la recogida sistemática de basura. Las iniciativas no han detenido la quema de residuos ni han mejorado significativamente las condiciones higiénicas en las ciudades afectadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.