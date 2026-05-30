La foto que divide al exilio: Entre la esperanza de cambio en Cuba y las críticas a Washington por reunirse con las FAR

Reunión de militares de EE. UU. y Cuba en la Base Naval de Guantánamo

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La imagen de varios generales cubanos posando junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, ha generado una de las discusiones más intensas entre cubanos y cubanoamericanos en las redes sociales durante las últimas horas.

Paradójicamente, el debate no gira tanto en torno al contenido oficial de la reunión como al simbolismo de la fotografía y al significado político que cada sector atribuye al encuentro.

Las reacciones muestran una división evidente. Mientras una parte de la audiencia interpreta la reunión como una señal de que algo importante podría estar moviéndose dentro de las estructuras de poder cubanas, otra considera que cualquier contacto público con las Fuerzas Armadas Revolucionarias constituye una legitimación de quienes sostienen el aparato represivo del régimen.

Las diferencias son especialmente visibles al comparar las respuestas generadas en distintas plataformas.

En Facebook, donde la publicación del Comando Sur fue ampliamente compartida entre usuarios cubanos y miembros del exilio, predominó una lectura optimista del encuentro. Numerosos comentarios interpretaron la imagen como una demostración de que las FAR están reaccionando a una nueva correlación de fuerzas en la región.

Algunos usuarios afirmaron que la fotografía reflejaba una posición de debilidad de La Habana frente a Washington. Otros llegaron a especular sobre posibles escenarios de transición política, cambios internos dentro del ejército cubano o incluso eventuales negociaciones relacionadas con el futuro del régimen.

La sorpresa por el cambio de lenguaje empleado por las autoridades cubanas también fue un tema recurrente. Muchos usuarios señalaron la contradicción entre décadas de retórica oficial contra la Base Naval de Guantánamo y el tono profesional y cooperativo utilizado por el ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) para describir el encuentro.

Sin embargo, la conversación en la red social X mostró un panorama muy distinto.

Según el análisis de las respuestas publicadas bajo el mensaje oficial de SOUTHCOM, la reacción predominante entre usuarios cubanoamericanos y sectores conservadores fue de rechazo y desconfianza.

Para muchos de ellos, la fotografía de los generales estadounidenses junto a altos mandos de las FAR representa una imagen incómoda. Algunos la calificaron como una concesión innecesaria al régimen cubano, mientras otros expresaron su preocupación por lo que consideran una contradicción con la política de presión que Washington ha mantenido contra La Habana.

No faltaron las acusaciones de que el encuentro podría ser interpretado como una forma de normalización o legitimación de una institución que numerosos opositores consideran responsable de la represión política en la isla.

En numerosos comentarios aparecieron mensajes reclamando una política más dura hacia el régimen y cuestionando la utilidad de cualquier diálogo con los militares cubanos.

Lo interesante es que ambas interpretaciones parten exactamente del mismo hecho.

Ni los sectores más optimistas ni los más críticos parecen considerar la reunión como un simple encuentro rutinario sobre seguridad perimetral. Por el contrario, tanto quienes celebran el contacto como quienes lo condenan le atribuyen un significado político mucho mayor.

Eso resulta especialmente llamativo porque diversos especialistas han recordado que los contactos militares relacionados con la seguridad de la Base Naval de Guantánamo no constituyen una novedad. Históricamente han existido mecanismos de comunicación entre ambas partes para gestionar asuntos operativos, incidentes fronterizos y cuestiones de seguridad.

Lo que sí parece diferente en esta ocasión es el contexto.

La reunión se produce pocas semanas después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, otro encuentro que también fue revelado inicialmente por las autoridades estadounidenses antes de ser confirmado por la parte cubana.

Además, el comunicado posterior de las FAR evitó la retórica tradicional sobre la supuesta ocupación de Guantánamo y optó por destacar aspectos como la seguridad perimetral y la comunicación entre mandos militares.

Precisamente esa combinación de factores ha convertido una reunión técnica en un acontecimiento cargado de simbolismo político.

La discusión generada en redes sociales refleja hasta qué punto cualquier gesto relacionado con Cuba continúa siendo interpretado a través de las emociones, la memoria histórica y las expectativas de cambio acumuladas durante décadas.

Para unos, la fotografía representa una señal de que algo está cambiando dentro del sistema cubano. Para otros, constituye una imagen que jamás debió producirse.

Y quizás esa división explique mejor que cualquier comunicado oficial por qué Cuba sigue siendo uno de los temas más sensibles y polarizantes para millones de cubanos dentro y fuera de la isla.