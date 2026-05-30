Irán dice que tiene el control de Ormuz y lanza advertencia

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Las Fuerzas Armadas iraníes declararon este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el «control total» de la República Islámica y advirtieron que cualquier intento de interferencia militar en esa vía marítima será respondido con fuerza, según comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El Cuartel General Central Jatam al-Anbiya emitió la declaración un día después de que fuerzas iraníes lanzaran disparos de advertencia contra «buques infractores» en el estrecho, en un incidente que el organismo de monitoreo marítimo UKMTO no llegó a registrar.

«La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad», aseveró el Cuartel General en su comunicado.

Irán exigió además que «todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria».

El comunicado advirtió que el incumplimiento de estas normas podría poner en «grave riesgo» la seguridad de la navegación, y apuntó directamente a las fuerzas estadounidenses presentes en la región: cualquier embarcación militar que intente intervenir en la gestión del estrecho o «alterar el tráfico marítimo será considerada un objetivo por las Fuerzas Armadas iraníes».

La semana pasada, la Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico (PGSA), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz, publicó un mapa de lo que considera su «jurisdicción», que abarca desde el monte Mubarak hasta Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

El pasado miércoles, Estados Unidos sancionó a la PGSA por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, en una escalada que se suma al cerco naval que Washington mantiene contra buques y puertos iraníes desde mediados de abril.

Irán bloqueó el estrecho al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, desatada el 28 de febrero de 2026 con bombardeos aéreos coordinados sobre ciudades iraníes, incluyendo instalaciones nucleares.

El cierre tuvo consecuencias devastadoras: el tráfico se redujo de 153 tránsitos diarios a entre cuatro y 13, el precio del Brent se disparó de 67 a más de 126 dólares por barril, y quedaron varados cerca de 2,000 buques y unos 20,000 marineros.

En un principio Teherán anunció el cobro de un peaje por el tránsito, pero luego lo reformuló como pago por «servicios de navegación» y medidas de protección medioambiental.

Mientras tanto, Irán y Estados Unidos negocian extender el alto al fuego y abrir Ormuz con mediación de Pakistán, en conversaciones que giran en torno a la duración de una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní: Washington exige 20 años, Teherán ha ofrecido cinco, con una posible zona de acuerdo entre 12 y 15 años.

El pasado 4 de mayo, el presidente Ebrahim Azizi, titular de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, ya había advertido que cualquier intervención estadounidense en el régimen marítimo de Ormuz se trataría como una «violación del alto el fuego».