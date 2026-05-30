El Pentágono advierte que está listo para reanudar los ataques contra Irán si fracasan las negociaciones

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este sábado desde Singapur que Washington está «más que capacitado» para reanudar los ataques militares contra Irán si las negociaciones en curso no logran un acuerdo, según informó Reuters.

Hegseth habló ante el Diálogo Shangri-La, el principal foro de defensa de Asia-Pacífico, mientras negociadores de ambos países trabajan para salvar diferencias sustanciales que bloquean un acuerdo permanente.

«Nuestra capacidad para recomenzar si es necesario... estamos más que capacitados», afirmó el jefe del Pentágono. «Nuestros arsenales están más que preparados para eso, tanto allí como en el resto del mundo, así que estamos en una posición muy buena», añadió.

Hegseth también subrayó que Estados Unidos puede atender simultáneamente el conflicto con Irán y sus compromisos en la región Asia-Pacífico: «Podemos hacer dos cosas a la vez. Estamos superacelerando nuestra base industrial de defensa para producir el doble, el triple o el cuádruple de municiones muy pronto, a fin de garantizar que todos nuestros planes operativos estén debidamente financiados en todo el mundo».

El secretario señaló además que el presidente Donald Trump es «paciente» y quiere alcanzar un «gran acuerdo» que garantice que Irán nunca obtenga un arma nuclear.

El viernes, Trump anunció que se reuniría en una sala segura de la Casa Blanca para tomar una «determinación final» sobre una propuesta que extendería la tregua vigente por otros 60 días, dando tiempo a los negociadores para forjar un acuerdo permanente.

Según Axios, la propuesta incluía un memorando de entendimiento para extender el cese al fuego, reabrir el Estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Las declaraciones de Hegseth llegan en un momento de alta tensión. En los días previos, Irán lanzó un misil balístico Fateh-110 contra la base aérea Ali Al Salem en Kuwait; aunque fue interceptado por las defensas aéreas kuwaitíes, los escombros hirieron a al menos cinco estadounidenses y dañaron gravemente dos drones MQ-9 Reaper, valorados en unos 30 millones de dólares cada uno.

El conflicto, enmarcado en la Operación Furia Épica, fue lanzado conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026, con el objetivo declarado de destruir las capacidades nucleares, de misiles balísticos, drones, armada y base industrial de defensa de Irán.

Tras 38 días de operaciones, el 8 de abril se anunció un alto al fuego de dos semanas con mediación de Pakistán.

Las conversaciones formales en Islamabad fracasaron el 11 y 12 de abril tras más de veinte horas de negociaciones, principalmente por el desacuerdo sobre el programa nuclear iraní. En mayo, Trump calificó una respuesta iraní como «totalmente inaceptable» y describió el alto al fuego como «increíblemente frágil».

El conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, ha disparado los precios globales de la energía por el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, y le ha costado a Estados Unidos unos 25,000 millones de dólares hasta finales de abril de 2026.