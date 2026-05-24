Jefe del Comando Sur aterriza en Caracas para supervisar plan de estabilización de Trump: Hay señales claras para Cuba y aliados en la región

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), realizó ayer su segunda visita oficial a Caracas en el marco de la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela, una señal estratégica de peso para Cuba y otros aliados del régimen en la región.
Según el anuncio oficial del SOUTHCOM en X, Donovan sostuvo conversaciones bilaterales con altos líderes del gobierno interino venezolano, se reunió con el personal de la Embajada de EE.UU. en Caracas y observó un ejercicio de respuesta militar conjunta.
El general y un contingente de militares estadounidenses fueron transportados a la capital venezolana a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines, que formaron parte del propio ejercicio.
El SOUTHCOM reafirmó su compromiso con el plan presidencial
«Seguimos comprometidos con garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente, en particular la estabilización de Venezuela, y con la importancia de la seguridad compartida en el hemisferio occidental», señala el comunicado.
El organismo también subrayó que «Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, para Estados Unidos y para el hemisferio occidental».
Esta fue la segunda visita de Donovan a Caracas. La primera tuvo lugar el 18 de febrero, cuando el general se reunió con autoridades interinas venezolanas para evaluar el entorno de seguridad, en lo que fue la primera visita de un comandante del SOUTHCOM a suelo venezolano en décadas.
El plan de tres fases articulado por el secretario de Estado Marco Rubio contempla: estabilización y seguridad interna, recuperación económica con énfasis en el sector petrolero e infraestructura, y una transición política hacia elecciones libres.
La visita coincidió además con un simulacro de evacuación de la Embajada de EE.UU. en Caracas, autorizado por el gobierno venezolano y coordinado con la Cruz Roja Venezolana y organismos aeronáuticos del país, en el que también participaron los Osprey.
Desde marzo de 2026, la cooperación bilateral se ha intensificado: el secretario del Interior de EE.UU. viajó a Venezuela para impulsar el plan de recuperación económica, y en mayo ambas partes avanzaron en planes de cooperación en electricidad, transporte e infraestructura.
Consecuencias directas de estos movimientos para Cuba
Los movimientos recientes de Estados Unidos en Caracas podrían tener profundas implicaciones para Cuba, tanto en el plano político como estratégico.
La presencia pública del Comando Sur, las reuniones con autoridades venezolanas y la referencia directa al “plan de tres fases” impulsado por Donald Trump envían una señal clara de que Washington está dispuesto a involucrarse activamente en procesos de estabilización regional cuando considera que están en juego sus intereses hemisféricos.
Para La Habana, esto representa un cambio importante respecto a años anteriores, pues Venezuela fue durante décadas el principal aliado político, económico y energético del régimen cubano.
Además, el acercamiento militar y diplomático entre Washington y Caracas podría debilitar aún más la capacidad de influencia de Cuba en la región.
La cooperación en temas de seguridad, migración, narcotráfico y energía abre un nuevo escenario donde EE.UU. busca consolidar gobiernos aliados y reducir la presencia de actores adversarios en América Latina.
En sectores opositores cubanos, estos movimientos son vistos como una demostración de presión estratégica sobre los aliados históricos del castrismo y como una señal de que la política estadounidense hacia la región ha entrado en una etapa mucho más activa y directa.
Expertos advierten que el enfriamiento entre Cuba y Venezuela representa uno de los mayores riesgos estructurales para la dictadura cubana, que durante décadas ha dependido del subsidio energético caraqueño para sostener su economía y su aparato de control.
Preguntas Frecuentes sobre la Visita del Jefe del Comando Sur a Caracas y sus Implicaciones para Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de la visita del general Francis L. Donovan a Caracas?
La visita del general Donovan a Caracas tiene como objetivo supervisar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela, que incluye la estabilización del país, la recuperación económica y una transición política hacia elecciones libres. Este plan busca fortalecer la seguridad y la recuperación económica, con un enfoque en el sector petrolero e infraestructuras.
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¿Cómo afecta el plan de Estados Unidos en Venezuela a Cuba?
Los movimientos de Estados Unidos en Venezuela podrían debilitar la capacidad de influencia de Cuba en la región, ya que Venezuela ha sido un aliado clave de Cuba en términos políticos, económicos y energéticos. La cooperación entre Washington y Caracas podría significar un aislamiento mayor para Cuba y aumentar la presión sobre el régimen cubano.
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¿Qué mensaje envía Estados Unidos con su presencia militar en Venezuela?
La presencia militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje claro de compromiso con la estabilidad regional y de disposición para intervenir en procesos de estabilización cuando sus intereses hemisféricos están en juego. Este movimiento también busca consolidar gobiernos aliados y reducir la influencia de actores adversarios en América Latina.
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¿Qué implica el plan de tres fases para Venezuela impulsado por Estados Unidos?
El plan de tres fases para Venezuela incluye la estabilización y seguridad interna, la recuperación económica enfocada en el sector petrolero y una transición política hacia elecciones libres. Este plan busca asegurar un futuro próspero y seguro para Venezuela, alineado con los intereses regionales de Estados Unidos.
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