Comando Sur define la Base Naval de Guantánamo como eje vital de las operaciones militares de EE.UU. en América

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El Comando Sur de Estados Unidos calificó oficialmente este viernes la Base Naval de Guantánamo como "un vital centro operacional y logístico" que apoya los esfuerzos militares estadounidenses para contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en el hemisferio.

La declaración ocurrió a propósito de la visita a ese enclave del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, mostró el perfil en Instagram del Comando Sur.

Donovan realizó una evaluación integral de la postura de seguridad perimetral de la instalación y se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas.

El encuentro incluyó un intercambio con el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y Jefe del Estado Mayor General de las FAR, en el perímetro de la base, en lo que se considera un hecho sin precedentes recientes dado que las reuniones formales entre altos mandos de ambos países son extremadamente inusuales.

Durante la inspección, Donovan discutió con funcionarios de la base temas de protección de fuerzas, preparación operacional y medidas para garantizar la seguridad de los efectivos militares y sus familias, según un comunicado oficial del Comando Sur.

La visita se produce en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. Este mismo día, la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines asumió su misión en el Caribe con más de 1,300 efectivos bajo la Operación Southern Spear, como parte del relevo de la 22ª Unidad Expedicionaria.

El general Donovan fue explícito sobre el alcance de la misión. "El Hemisferio Occidental ya no es un entorno permisivo para narcoterroristas, sindicatos criminales o sus patrocinadores estatales. Con LCF-24 al mando de las operaciones tácticas, enviamos un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido a defender nuestra patria y asegurar un hemisferio próspero y estable".

El trasfondo de la visita incluye una amenaza específica contra la propia base. Según un reporte de Axios del 17 de mayo, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, y funcionarios cubanos habrían discutido planes para emplearlos contra la instalación, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West.

El analista Andy S. Gómez advirtió que los drones cubanos representan un riesgo real para Guantánamo: «La base en Guantánamo está muy cerca de donde pueden ser golpeados, eso es una posibilidad, pero estoy completamente seguro de que nuestra capacidad militar podrá interceptar estos drones desde Key West hacia el norte».

En paralelo, el régimen cubano escaló su retórica en foros internacionales. El embajador Rodolfo Benítez Verson advirtió este viernes ante la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra que «si ocurre una agresión militar, den por seguro que el pueblo cubano combatirá, hasta las últimas consecuencias, para defender su soberanía e independencia».

La perspectiva diplomática ofrece pocas señales de distensión. La viceministra cubana Josefina Vidal reconoció el pasado jueves que «no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington», una valoración que coincide con la del secretario de Estado Marco Rubio, quien también admitió el 21 de mayo que no ve «mucho avance» en los contactos con Cuba.

El 5 de junio vence el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA, el conglomerado empresarial militar cubano, bajo amenaza de sanciones secundarias, lo que añade presión adicional sobre el régimen en los próximos días.