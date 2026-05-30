«Trump goza de excelente salud», afirma la Casa Blanca tras reciente revisión médica

Vídeos relacionados:

El médico de la Casa Blanca, el capitán Sean P. Barbabella, concluyó este viernes que el presidente Donald Trump «se mantiene en excelente salud, demostrando una función cardíaca, pulmonar, neurológica y física general sólida» y que «está completamente apto para desempeñar todas las funciones de Comandante en Jefe y Jefe de Estado», según el memorándum oficial publicado por la Casa Blanca.

El examen físico anual se realizó el 26 de mayo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed e incluyó consultas con 22 especialistas de múltiples instituciones académicas, además de una revisión exhaustiva de todos los estudios diagnósticos y pruebas de laboratorio del último año.

Trump, de 79 años y próximo a cumplir 80 el 14 de junio, registró signos vitales dentro de rangos normales: peso de 238 libras (~108 kg), presión arterial de 105/71 mmHg, frecuencia cardíaca en reposo de 73 latidos por minuto y saturación de oxígeno del 98%.

Los resultados cardiovasculares fueron especialmente destacados. La angiografía coronaria por tomografía computarizada no mostró obstrucciones arteriales ni anomalías estructurales, y un análisis de electrocardiograma potenciado con inteligencia artificial estimó que la edad cardíaca de Trump es aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.

En el plano neurológico y cognitivo, la evaluación mediante el Montreal Cognitive Assessment arrojó una puntuación perfecta de 30 sobre 30. Las pruebas de cribado para depresión y ansiedad también resultaron normales, al igual que la exploración de fuerza motora, reflejos, marcha y equilibrio.

El panel lipídico mostró valores óptimos: colesterol total de 143 mg/dL, LDL de 53 mg/dL y HDL de 70 mg/dL. La glucosa en ayunas fue de 83.2 mg/dL y la hemoglobina A1c de 5.3, ambas dentro del rango normal.

El informe también documenta hallazgos menores. Se detectó leve hinchazón en las piernas inferiores, con mejoría respecto al año anterior, consistente con la insuficiencia venosa crónica diagnosticada en julio de 2025. Asimismo, se observaron moretones en el dorso de las manos, que Barbabella atribuyó a «irritación menor de tejidos blandos relacionada con los frecuentes apretones de manos en el contexto del uso de aspirina para la prevención cardiovascular», calificándolo de «efecto común y benigno».

El documento también registra la cicatriz en el oído derecho, consistente con la herida de bala sufrida en el atentado de julio de 2024. Trump no consume tabaco ni alcohol, y sus medicamentos actuales son rosuvastatina, ezetimiba y aspirina.

Este examen se produce en un contexto de escrutinio recurrente sobre la salud del presidente de mayor edad en ejercicio en la historia de Estados Unidos. En marzo de 2026, una mancha rojiza en su cuello generó alarma pública, aunque Barbabella la explicó como un tratamiento dermatológico preventivo. Una encuesta de Washington Post, ABC News e Ipsos de abril de 2026 reveló que menos de la mitad de los adultos estadounidenses consideraba que Trump tenía la agudeza mental y la salud física necesarias para ejercer la presidencia eficazmente.

El médico recomendó al presidente mayor actividad física, orientación dietética y pérdida de peso continuada, y señaló que «su exigente agenda diaria, que incluye múltiples reuniones de alto nivel, compromisos públicos y actividad física regular, continúa respaldando su bienestar general».