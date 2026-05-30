Bruno Rodríguez asegura que “Cuba no es un enemigo para EE.UU. ni quiere serlo”

Rodríguez advirtió que "Cuba hará todo lo posible por evitar una escalada militar", aunque no descartó el peor escenario Foto © Collage Flickr-Cubadebate

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que "Cuba no es un enemigo para Estados Unidos, ni quiere serlo" y que la isla tiene "una profunda vocación de paz", en una entrevista exclusiva con la oficialista agencia de noticias Prensa Latina, al término de dos días y medio de estancia en Nueva York.

Las declaraciones se produjeron tras su participación en una sesión formal del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada bajo la presidencia china del organismo, donde el jefe de la diplomacia cubana presentó la posición del régimen y denunció lo que calificó como amenaza militar y cerco energético por parte de Washington.

Rodríguez descartó que La Habana pueda representar una amenaza para Washington con dos argumentos: "es una isla pequeña y esta es una superpotencia nuclear" y, además, tiene una vocación de paz "consagrada en los principios de la Revolución cubana".

El Canciller calificó el argumento estadounidense de la "supuesta amenaza" de "falaz y ridículo" y aseguró que su propósito es "manipular a la opinión pública estadounidense, cubana y mundial" para justificar lo que describió como una política "genocida", un "crimen de lesa humanidad" y un "castigo colectivo".

Al mismo tiempo, advirtió que "Cuba hará todo lo posible por evitar una escalada militar", aunque no descartó el peor escenario.

Rodríguez también apeló a los vínculos entre ambos pueblos para sostener el argumento de que "hay vínculos profundos, afectivos, fraternales, entre el pueblo cubano y el pueblo de los Estados Unidos".

Asimismo, señaló que la mayoría de los estadounidenses y de los cubanos residentes en ese país se oponen a una acción militar contra Cuba y al cerco energético.

A pesar del tono conciliador de Rodríguez ante la prensa, el martes el Canciller advirtió sin ambigüedades ante el Consejo de Seguridad de la ONU: "Nadie dude que llegados a un momento que esperamos nunca ocurra, el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias".

Las declaraciones se enmarcan en una intensa ofensiva diplomática del régimen durante mayo de 2026, en medio de la mayor escalada de tensiones entre Washington y La Habana en décadas.

El viernes, en un hecho calificado como sin precedentes recientes, el jefe del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan, se reunió con el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo para tratar lo que el Comando Sur describió como "asuntos de seguridad operacional".

El miércoles, Rodríguez había admitido ante el canal MS Now que no ha habido "ningún progreso en las conversaciones bilaterales" entre Cuba y Estados Unidos, y acusó al secretario de Estado Marco Rubio de "mentir constantemente" y de tener "una enfermiza inclinación a provocar una confrontación militar".

Un día antes, Rodríguez se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, para pedirle que interviniera para detener lo que calificó como una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba.

Desde enero, la administración del presidente Donald Trump acumuló más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo una orden ejecutiva que impuso sanciones secundarias a países que suministren petróleo a la isla, lo que redujo las importaciones energéticas cubanas entre 80 % y 90 % y generó apagones de más de 24 horas continuas en la isla.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación federal contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro personas.