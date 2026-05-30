Josefina Vidal sobre EE.UU.: «La agresión ha escalado exponencialmente»

Vídeos relacionados:
La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, advirtió ayer ante la Audiencia Pública Parlamentaria «Cuba quiere paz», celebrada en el Capitolio Nacional de La Habana, que la presión de Washington sobre la isla es ya una realidad en curso: «La agresión contra Cuba no está por materializarse. No es el peligro de un futuro posible, sino un acto que está ya en plena ejecución».
En su intervención ante diputados cubanos, Vidal sostuvo que «esta agresión ha escalado exponencialmente durante el presente año y continúa intensificándose», y calificó la guerra económica impuesta desde hace más de seis décadas como endurecida «de manera sin precedentes en los últimos meses, con la adopción de medidas cada vez más agresivas y despiadadas».
La viceministra describió un cerco energético activo por más de cinco meses que ha golpeado la generación eléctrica, el transporte público, los servicios hospitalarios, la producción de alimentos y el abasto de agua potable.
Sobre las sanciones secundarias anunciadas por Washington, Vidal fue directa: «Estas nuevas e ilegales medidas de coerción tienen como propósito estrangular la economía cubana y desconectarla totalmente de fuentes externas de financiamiento, de inversión extranjera y de suministros de bienes básicos y esenciales de subsistencia».
Las llamó, en síntesis, «un plan para forzar una crisis humanitaria inducida».
Ese contexto de presión máxima incluye la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias contra el conglomerado militar-empresarial GAESA y fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con entidades cubanas. Los bancos españoles con operaciones en Cuba ya se preparan para ese vencimiento.
Vidal también rechazó los cargos penales presentados el 20 de mayo contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos. Los calificó de «burda y fraudulenta imputación» que «carece de asidero legal o moral alguno» y los describió como «el más reciente y burdo pretexto» para justificar una acción armada.
El régimen cubano ya había calificado de «canallada» esa acusación cuando fue anunciada por el fiscal general interino Todd Blanche en Miami.
La viceministra advirtió que «cada día crece el peligro de una agresión militar contra Cuba» y que no existe justificación alguna para tal acción, que «definitivamente provocaría destrucción y la muerte de cubanos y estadounidenses».
Sobre la posibilidad de diálogo, Vidal reiteró la disposición cubana a negociar, pero con límites claros: sin interferencia en asuntos internos, sin imposición del modelo económico ni del orden constitucional. El día anterior había reconocido que no hay avances en las negociaciones con Washington y cuestionó la seriedad del proceso.
Citó a Díaz-Canel para cerrar su posición: «Nosotros somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos, pero estamos dispuestos a defender esa paz que queremos».
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, mientras las importaciones energéticas de la isla habrían caído entre 80% y 90%, con apagones de hasta 20-25 horas diarias que castigan a la población.
Preguntas Frecuentes sobre la Escalada de Tensión entre EE.UU. y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha escalado la agresión de EE.UU. hacia Cuba en 2026?
La agresión ha escalado exponencialmente durante el presente año con la implementación de medidas económicas cada vez más agresivas. Estas medidas incluyen un cerco energético que ha afectado a servicios esenciales como la generación eléctrica y el transporte público. Además, se han reforzado las sanciones contra entidades cubanas, como el conglomerado militar-empresarial GAESA, lo cual busca estrangular la economía cubana y desconectarla de fuentes externas de financiamiento.
Publicidad
¿Qué medidas ha tomado EE.UU. contra el sector energético de Cuba?
Desde enero de 2026, la administración de Trump ha aplicado más de 240 sanciones contra Cuba, lo que ha resultado en una caída del 80% al 90% en las importaciones energéticas de la isla. Esto ha provocado apagones prolongados que han afectado significativamente a la población y los servicios esenciales. La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, ha ampliado las sanciones secundarias contra sectores clave de la economía cubana.
Publicidad
¿Cuál es la postura de Cuba sobre un posible diálogo con EE.UU.?
Cuba ha reiterado su disposición al diálogo con EE.UU. sobre cuestiones bilaterales, pero establece límites claros: no aceptará interferencias en sus asuntos internos ni imposiciones sobre su sistema político. Aunque existen contactos diplomáticos preliminares, La Habana cuestiona la seriedad de Washington en el proceso de negociación.
Publicidad
¿Qué implicaciones tiene la acusación contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate?
La acusación es vista como un pretexto para justificar una posible acción militar contra Cuba. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Sin embargo, no hay tratado de extradición entre Cuba y EE.UU., lo que limita el alcance práctico de la acusación, que es principalmente simbólica y política.
Publicidad
¿Qué riesgos implica la presión económica de EE.UU. sobre Cuba?
La presión económica podría derivar en una crisis humanitaria que sería utilizada como justificación para una posible agresión militar. La estrategia de EE.UU., según el régimen cubano, busca provocar un colapso que podría llevar a una intervención armada, aumentando el peligro de un conflicto entre ambos países.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.