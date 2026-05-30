Josefina Vidal sobre EE.UU.: «La agresión ha escalado exponencialmente»

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La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, advirtió ayer ante la Audiencia Pública Parlamentaria «Cuba quiere paz», celebrada en el Capitolio Nacional de La Habana, que la presión de Washington sobre la isla es ya una realidad en curso: «La agresión contra Cuba no está por materializarse. No es el peligro de un futuro posible, sino un acto que está ya en plena ejecución».

En su intervención ante diputados cubanos, Vidal sostuvo que «esta agresión ha escalado exponencialmente durante el presente año y continúa intensificándose», y calificó la guerra económica impuesta desde hace más de seis décadas como endurecida «de manera sin precedentes en los últimos meses, con la adopción de medidas cada vez más agresivas y despiadadas».

La viceministra describió un cerco energético activo por más de cinco meses que ha golpeado la generación eléctrica, el transporte público, los servicios hospitalarios, la producción de alimentos y el abasto de agua potable.

Sobre las sanciones secundarias anunciadas por Washington, Vidal fue directa: «Estas nuevas e ilegales medidas de coerción tienen como propósito estrangular la economía cubana y desconectarla totalmente de fuentes externas de financiamiento, de inversión extranjera y de suministros de bienes básicos y esenciales de subsistencia».

Las llamó, en síntesis, «un plan para forzar una crisis humanitaria inducida».

Ese contexto de presión máxima incluye la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias contra el conglomerado militar-empresarial GAESA y fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cortaran vínculos con entidades cubanas. Los bancos españoles con operaciones en Cuba ya se preparan para ese vencimiento.

Vidal también rechazó los cargos penales presentados el 20 de mayo contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos. Los calificó de «burda y fraudulenta imputación» que «carece de asidero legal o moral alguno» y los describió como «el más reciente y burdo pretexto» para justificar una acción armada.

El régimen cubano ya había calificado de «canallada» esa acusación cuando fue anunciada por el fiscal general interino Todd Blanche en Miami.

La viceministra advirtió que «cada día crece el peligro de una agresión militar contra Cuba» y que no existe justificación alguna para tal acción, que «definitivamente provocaría destrucción y la muerte de cubanos y estadounidenses».

Sobre la posibilidad de diálogo, Vidal reiteró la disposición cubana a negociar, pero con límites claros: sin interferencia en asuntos internos, sin imposición del modelo económico ni del orden constitucional. El día anterior había reconocido que no hay avances en las negociaciones con Washington y cuestionó la seriedad del proceso.

Citó a Díaz-Canel para cerrar su posición: «Nosotros somos un país de paz. Nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos, pero estamos dispuestos a defender esa paz que queremos».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, mientras las importaciones energéticas de la isla habrían caído entre 80% y 90%, con apagones de hasta 20-25 horas diarias que castigan a la población.